Chaque année, les cabinets attendent la publication de Best Lawyers avec impatience. Parmi les nombreuses distinctions votées par les pairs, l’éditeur américain publie une sélection d’« avocats de l’année », dans leur domaine respectif.Pour l’année 2021, 67 avocats québécois ont reçu ce titre, la semaine dernière. De ce nombre, Best Lawyers rend publics seulement 20 résultats, c’est-à-dire ceux qui proviennent de cabinets qui ont payé une cotisation à l’éditeur pour avoir leur profil sur le site. Les autres cabinets n’ont donc pas le droit de publiciser ces nominations, explique, conseiller principal aux communications chez Lavery.Droit-inc a parlé à quatre de ces avocats de l’année.« J’avoue que j’ai été un peu étonné… J’ai reçu ce même privilège il y a deux ans, alors je pensais qu’ils donneraient le tour à quelqu’un d’autre! » lance celui qui a été élu avocat de l’année en droit criminel.Peu importe : « ça fait plaisir de savoir que notre travail est apprécié par nos pairs », ajoute Me Belleau, qui a fondé son bureau en 2012.« J’ai eu la chance de travailler sur des dossiers médiatisés, qui comportaient un certain niveau de difficulté », poursuit celui qui a défendu Bertrand Charest, entraîneur de ski accusé d’agressions sexuelles, et Riadh Ben Aïssa, un ancien dirigeant de SNC Lavalin, notamment.L’avocat qui compte 40 ans de métier s’est rendu en Cour suprême deux fois, l’an dernier.« Je suis vraiment heureuse et très honorée », confie l’avocate de l’année 2021 en droit de la publicité et du marketing, qui avait déjà reçu cette distinction en droit administratif et public.Quand on lui demande pourquoi elle croit être ainsi récompensée, l’associée chez LJT avance : « Probablement parce que j’ai des collègues extraordinaires dans le milieu du droit de la publicité et du marketing… Et aussi grâce à mes client exceptionnels, ultra créatifs, qui alimentent mes réflexions chaque jour. »La particularité de son domaine, c’est que tout se joue presqu’entièrement « en coulisses »... donc pas de gros dossiers qui se ramassent en cour.L’avocat de l’année en droit de la propriété intellectuelle avoue ne pas avoir trop porté attention à ce titre quand les résultats ont été publiés, puisqu’il était en plein procès.« Mais c’est toujours agréable, indique l’associé chez Smart & Biggar. Des fois, tu te demandes : coudonc, y a-t-il quelqu’un qui remarque ça, tout le travail que je fais? Alors ce titre-là, ça fait du bien. »Me Guay a l’impression d’être récompensé pour le travail acharné qu’il a fait, surtout au cours des dernières années. Il précise avoir plaidé beaucoup de causes qui ont fait jurisprudence.« Je crois que mes adversaires et les juges apprécient beaucoup la qualité et la rigueur de mon travail », ajoute-t-il, avouant qu’il est « un peu maniaque ».L’avocat qui pratique en propriété intellectuelle depuis 38 ans estime que c’est un domaine où il y a encore « beaucoup de place pour innover ».« Je ne fais pas mon travail pour obtenir des mentions comme celles-là, mais c’est toujours agréable », confie l’associée chez Lavery, nommée avocate de l’année en droit de l’énergie.« Et le fait que ce soit une distinction qui vient de nos pairs, j’en suis d’autant plus fière! »Celle qui oeuvre depuis une quinzaine d’années dans le domaine croit qu’elle a été récompensée pour la variété de sa pratique, et la confiance que les nombreux acteurs du secteur lui accordent.« Je constate par les dossiers de tous mes différents clients que j’ai un beau mapping de ce qui se passe, affirme l’avocate qui traite surtout de dossiers concernant les énergies renouvelables. C’est très intéressant, tous les projets qui se font, présentement. Et pour le Québec, dans son ensemble, ça peut vraiment être un moteur de l’économie. »Fait intéressant : sur les vingt avocats de l’année qui ont été publiés par Best Lawyers, seules quatre femmes s’y retrouvent. Et sur les 67 Québécois qui font partie de la « longue liste », elles ne sont que 9.Me Jacques croit que c’est un phénomène qui tend à changer.« Les femmes sont de plus en plus présentes en droit, si je compare avec ma propre promotion, à l’université. Mais pour arriver à obtenir des distinctions comme celles-là, c’est sûr que ça prend un certain nombre d’années de pratique. »Louis Belleau AvocatsDroit criminelLaveryDroit des ressources naturellesLJTDroit de la publicité et du marketingMiller ThomsonDroit du bail commercialLaveryDroit public et administratifLangloisInsolvabilité et restructurationMiller ThomsonDroit municipalRSSDroit des assurancesLangloisDroit du transportSmart & BiggarDroit de la propriété intellectuelleOslerFonds privésLaveryDroit de l’énergieRSSDroit de la familleIMKLitige (Survie de l'entreprise à risque)WoodsLitige commercialRoy BélangerDroit de la rémunération des travailleursLaveryDroit des technologiesWoodsResponsabilité professionnelle des avocatsStein MonastDroit des affairesLangloisDroit public et administratif