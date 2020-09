Photo : Shutterstock

La rédaction juridique est habituellement intimement liée à la persuasion de son lectorat : par rapport à son mémoire de fin d’études, ses idées, ses arguments, le dossier de son client, etc.Alors, comment faire?La rédaction est une forme de création; on peut donc l’approcher de bien des façons. Par contre, Slaw a relevé des points communs dans l’écriture juridique efficace… et persuasive. On vous les présente ici.Avant même de commencer la rédaction, et on ne vous apprend rien, mieux vaut déterminer quels sont le but de l’exercice, vos lecteurs, et ce que vous tentez de dire. Si possible, vous pouvez tester vos arguments auprès de vos amis et comparses de travail.Ensuite, mettez sur papier un plan concis et clair sous forme de points pour développer votre argumentaire. Ces points deviendront probablement les différentes sections de votre article. Vous devriez ainsi avoir une très bonne idée de ce que vous allez écrire et comment : le plan n’est jamais du temps perdu!Oubliez le « sujet amené » du secondaire et du cégep. Dites dès le départ, et très clairement, la thèse que vous exposerez dans l’article.Il est toujours utile d’ajouter pourquoi le thème de votre article est pertinent, est important, est débattu, bref, d’établir son contexte… ce qui répond en même temps à la question : « Pourquoi le lecteur devrait s’en soucier? ».Le sujet de votre article devrait vous aider à déterminer la longueur de l’introduction et ce que vous devriez y inclure.Si on oublie le « sujet amené », on n’oublie pas le « sujet divisé », du moins en quelque sorte. Formez pour le lecteur une feuille de route qui expliquera comment vous allez développer votre argumentaire, section par section de l’article. Cela facilite la lecture.L’organisation de votre article importe beaucoup. Alignez-vous sur votre feuille de route et créez des liens entre les différents paragraphes pour que tout coule de source.Les titres de chaque section aideront à guider le lecteur, et chaque section devrait aider à faire progresser votre argumentaire, à réfuter un contre-argument, ou aider à conclure l’article.La première phrase de chaque paragraphe devrait clairement annoncer ce de quoi il va parler. C’est une déclaration, en quelque sorte, que vous étaierez au fil du paragraphe. Le paragraphe devient en sorte l’idée élaborée que vous avez mis dans sa première phrase.Ajoutez bien entendu des arguments pour développer votre thèse, et n’oubliez pas un peu plus loin d’inclure les contre-arguments possibles en les réfutant. Il est souvent plus persuasif de s’attaquer de front à ce qui va à l’encontre de votre idée plutôt que de l’ignorer, puisque votre lecteur va probablement soulever en lui-même ces mêmes contre-arguments.Soyez juste avec les contre-arguments, et lorsque possible, expliquez en quoi vos propres arguments sont préférables, ou au moins également plausibles.On le sait : l’article ne devrait pas contenir d’erreur de grammair, de syntaxe ou d’orthographe. Mais une bonne rédaction va bien au-delà de ça.Des phrases trop longues ou encore du très lourd jargon légal peuvent tout autant distraire le lecteur de votre message. Plus encore, l’écriture simple, claire et inclusive est souvent la plus persuasive. Vous n’êtes pas Marcel Proust, vous êtes un juriste. Pensez simplicité, et tâchez de couper aux virgules. Comme pour le point 5; une idée par phrase!Lorsque la rédaction est terminée, laisser de côté votre article quelques jours avant d’y revenir pour une dernière lecture. Cette nouvelle perspective pourrait vous permettre de trouver un point que vous avez négligé, ou même une coquille.Si c’est approprié, faites-le lire également par quelqu’un d’autre.Utilisez de le recherche et de la documentation pour prouver votre point. Cette documentation peut inclure des faits, des opinions d’experts, des rapports scientifiques, et même des expériences personnelles lorsque c’est pertinent.Par contre, évitez de résumer d’immenses paragraphes de cette documentation comme si vous rédigiez un rapport de lecture. Soyez succinct. Dans le contexte d’un travail universitaire, pensez que votre lecteur est déjà versé dans les sources que vous mentionnez.Pas besoin de punch à la fin : la prévisibilité, c’est elle votre amie. Le temps que le lecteur se rende au tout dernier paragraphe de votre article, il devrait déjà savoir où vous vous en allez. Votre lecteur devrait être avec vous du début à la fin.Quel que soit le contexte (un essai, une note, un mémoire, etc.), soyez assuré de savoir ce qu’on vous demande de rédiger. Lisez et suivez toutes les consignes : nombre de mots, format des citations, dates de remise, exigences et restrictions du côté des sources, intégrité académique, etc.