Me Valerie Di Lena se joint au groupe de droit des affaires de Langlois. Photo : Site Web de Langlois

Mese joint au groupe de droit des affaires de Langlois avocats à Montréal. La Barreau 2019 œuvre principalement dans les secteurs des services financiers, de l’insolvabilité et de la restructuration de même qu’en litige bancaire et commercial, indique le cabinet.« Me Di Lena conseille, dans le domaine du droit bancaire, à la fois des institutions financières et des entreprises publiques et privées dans le cadre de l’exécution des sûretés et de garanties personnelles, la négociation de conventions de tolérance et diverses questions liées à l’insolvabilité », décrit Langlois.« En droit corporatif, Me Di Lena se concentre sur les transactions commerciales, notamment les fusions et acquisitions, le financement et une variété de conventions commerciales », poursuit le cabinet.Avant d’entamer sa carrière d’avocate, Me Di Lena a travaillé plus de quatre ans à la banque TD, où elle a été gestionnaire du service à la clientèle. Elle détient en plus un certificat en fonds d’investissement au Canada.Ses connaissances du milieu bancaire ont forgé sa pratique à venir, et c’est chez Dunton Rainville qu’elle a fait ses premières armes. Elle y est demeurée presque deux ans avant de faire le saut chez Langlois en août dernier.L’ancienne de l’Université de Montréal est par ailleurs trilingue : à l’anglais et au français, elle ajoute l’Italien!