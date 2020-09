Photo : Shutterstock

Des postes de juges s’ouvrent à travers la province ! Trois postes à la Cour du Québec et deux de juge de paix magistrat, plus précisément.« Le juge de paix magistrat peut être appelé à exercer ses fonctions tant en personne qu’à distance (télémandats), spécifie le ministère de la Justice. Le juge de paix magistrat est assigné à cette fin, le jour, le soir, la nuit ou la fin de semaine, selon un horaire établi, et les demandes peuvent émaner de l’ensemble du territoire québécois. »Pour postuler à chacun de ces postes de juge, un avocat ou une avocate doit avoir exercé pendant au moins 10 ans tout en étant inscrit à l’Ordre du Barreau du Québec.Les candidatures doivent être soumises par écrit en transmettant au secrétariat uniquement le formulaire dûment rempli prévu à l’annexe A du Règlement, une photo récente ainsi que la preuve de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats. Une photocopie de la carte de membre du Barreau du Québec est acceptée.Tous ces documents doivent être transmis en six exemplaires.Voici les détails de chacun des postes!Un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre civile et à la Chambre criminelle et pénale avec résidence à Roberval ou dans le voisinage immédiat.La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Roberval, d'Alma et de Chicoutimi.Numéro de poste : CQ-2020-138.Un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse, Chambre criminelle et pénale et à la Chambre civile avec résidence à Amos ou dans le voisinage immédiat.La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue ainsi que dans les points de service de la cour itinérante.La personne doit maîtriser la langue anglaise.Numéro de poste : CQ-2020-139.Un poste pour lequel la personne siégera à la Chambre de la jeunesse, Chambre criminelle et pénale et à la Chambre civile avec résidence à Val-d'Or ou dans le voisinage immédiat.La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue ainsi que dans les points de service de la cour itinérante.La personne doit maîtriser la langue anglaise.Numéro de poste : CQ-2020-140.Un poste pour lequel la personne agira à titre de juge de paix magistrat avec résidence à Saint-Jérôme ou dans le voisinage immédiat.La personne sera appelée à siéger dans les districts judiciaires de Joliette, Labelle (Mont-Laurier), Laval et Terrebonne.La personne doit maîtriser la langue anglaise.Numéro de poste : JPM-2020-020.Un poste pour lequel la personne agira à titre de juge de paix magistrat avec résidence à Montréal ou dans le voisinage immédiat.La personne sera appelée à siéger dans le district judiciaire de Montréal. La personne doit maîtriser la langue anglaise.Numéro de poste : JPM-2020-021.