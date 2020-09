Mes Geneviève Favre-Savoie et Hélène Maurice. Photos : Site Web de Dunton Rainville

Dunton Rainville accueille deux nouvelles avocates dans son équipe : Me, qui se joint au bureau de Joliette, et Me, qui se joint au bureau de Montréal.Les deux jeunes avocates viennent tout juste d’être assermentées cette année, et l’une d’entre elle avait justement fait son stage au sein de Dunton Rainville.« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein de notre équipe deux jeunes professionnelles talentueuses comme Mes Maurice et Favre-Savoie », a commenté le vice-président du Conseil de direction du cabinet Me« Nous sommes toujours à la recherche de professionnels talentueux qui sauront contribuer à l’atteinte de nos objectifs d’affaires en offrant un service hors pair à nos clients » a poursuivi le vice-président via communiqué.Voici ce que l’on sait au sujet des deux heureuses nouvelles recrues!Après un stage chez Bélanger Sauvé, c’est vers le bureau de Dunton Rainville à Joliette que se dirige Me Maurice. La nouvelle avocate est déjà familière avec la région, puisqu’elle a été greffière-adjointe pendant plus de trois ans au palais de justice de Joliette.L'ancienne de l’Université de Montréal pratiquera principalement en droit civil, bancaire, municipal et en droit des assurances dans son nouveau cabinet.Me Maurice semble également très versée dans le droit fiscal et le droit des affaires, puisqu’elle s’est mérité lors de son bac plusieurs bourses, notamment les prix Spiegel Sohmer (2019) et De Grandpré Chait (2018) « pour souligner à deux reprises son excellence » dans ces domaines.Le Barreau 2020 a de plus remporté le premier prix d’une compétition de cas universitaire avec son équipe. Elle a d’ailleurs été classée 2e de sa cohorte en 2018!« L’écoute sincère dont fait preuve Me Maurice combinée à sa créativité lui permettent de cerner les particularités de chaque client et de développer des solutions innovatrices et individualisées », décrit en outre Dunton Rainville sur son site web.Cette ancienne de McGill travaille déjà au sein de Dunton Rainville depuis près d’un an et demi, alors qu’elle était étudiante et puis stagiaire.Elle s’y joint maintenant à titre d’avocate et pratiquera le droit bancaire, le droit commercial et corporatif, ainsi que le litige commercial au bureau de Montréal.Parcours académique impressionnant qu'est celui de la jeune avocate. Me Favre-Savoie a non seulement un bac en droit civil, mais aussi un en common law et une majeure en négociation commerciale et résolution des différends.Pendant ses études, elle a effectué un stage au sein du service juridique de la Banque du Canada, un autre au Centre québécois du droit de l’environnement, un autre (!) au sein d’Option consommateurs, encore un autre à l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréées… et a participé à un concours de plaidoirie en arbitrage commercial international à Vienne l’an dernier!Au-travers de tout ça, Me Favre-Savoie a trouvé le temps d’être vice-présidente à l’interne de la McGill Business Law Association.