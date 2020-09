Me Geneviève Claveau. Photo : Site Web de Langlois

La famille Langlois s'agrandit.Le cabinet a recruté Me, Barreau 2017, au sein de son groupe de litige à Montréal. Elle exerce principalement dans les domaines du litige civil et commercial ainsi qu’en droit public et administratif.Me Claveau, affirme-t-on chez Langlois, dispose d’un intérêt marqué pour les disputes entre actionnaires, les injonctions et autres recours particuliers, ainsi que pour les affaires gouvernementales et publiques.Avant de se joindre à Langlois, Me Claveau a été auxiliaire juridique auprès de, alors qu’elle était juge en chef du Québec. Elle a également travaillé chez LCM Avocats pendant un peu plus d’un an, à partir de juin 2019.L’ancienne de l’Université de Montréal détient aussi un juris doctor de la York University. Elle maîtrise le français, l’anglais et l’espagnol, selon les renseignements de son compte LinkedIn.Me Claveau a effectué un stage en droit à la bibliothèque du Congrès entre juin et juillet 2015.