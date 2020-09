Me Adelle Blackett. Photo : Site Web de l’Université McGill

La professeur de droit, Barreau 2006, a été nommée au Groupe de réponse rapide du nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique (ACÉUM).La conseillère en loi, en d’autres mots, s’est engagée à agir comme participantes au règlement de différends soulevés en vertu de l’annexe 31-B de l’ACÉUM, un mécanisme mis en oeuvre pour régler des situations litigieuses entre le Canada et le Mexique.Professeure de droit à l’Université McGill, Me Blackett est Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit transnational du travail et développement.Diplômée de McGill en common law et en droit civil, détentrice d’un baccalauréat en histoire de l’Université Queen’s, la Barreau 2006 détient également un LL.M. et un doctorat en droit de l'Université Columbia. Elle est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario.Les sujets de recherche de la professeure traitent de plusieurs domaines du droit, dont le droit du travail, le commerce international, le droit et le développement ainsi que l’esclavage et le droit.En avril dernier, elle a reçu une bourse COVID-19 Rapid Response de McGill pour son projet de recherche intitulé COVID-19's Essential Workers: Rethinking Social Protection Beyond the Employment Relationship.Son plus récent ouvrage, Everyday Transgressions, est paru à l’Université Cornell en 2019.