Mes Jean Piette et Shaun E. Finn.

De Grandpré Chait

Mes Anne-Marie Bertrand, Éric Séguin, François-Nicolas Fleury, François Perron, Lise-Anne Desjardins, Matthieu Désilets, Jean-François Pedneault et Stéphanie Rainville.

Stein Monast

Un coup d’oeil sur les activités des cabinets?Cette semaine, Droit-inc vous présente les plus récentes actualités, petites et grandes, qui sont survenues dans le domaine juridique.Tour d’horizon.Me, avocat-conseil chez BCF, a été reconnu comme avocat de premier plan par le répertoire Who’s Who Legal Canada 2020 dans deux catégories, soit Changements climatiques et Droit de l’Environnement.« Doyen du droit de l’environnement au Québec », Me Piette est décrit dans le répertoire comme l’une des figures les plus importantes dans le domaine de la réglementation, de la législation et des litiges environnementaux au Québec.Notons, enfin, que Me, associé en litige chez BCF, a co-rédigé un ouvrage intitulé Privacy and Data-Protection Class Actions in Canada : A Pratical Handbook. Cet ouvrage de référence aborde les enjeux liés aux actions collectives en matière de protection de vie privée et de données.Blakes a posé d’autres gestes à la faveur de l’inclusion et la diversité. Dans une série intitulée Les voix de Blakes, le cabinet a partagé les histoires de ses membres, qui témoignent de la mise en pratique des valeurs du cabinet.Après plus de 30 ans, l’avocate Mequitte la famille Borden Ladner Gervais. Me Corbett, ancienne de l’Université de Toronto, travaillera, à compter du 12 octobre prochain, comme avocate générale auprès de l’organisme Santé Ontario. Il y occupera aussi la fonction de directrice générale, Affaires juridiques, protection de la vie privée et risques.Chez BLG, l’avocate a aidé le cabinet à se forger une réputation de leader dans le secteur de la santé.Les membres du cabinet De Grandpré Chait ont enfilé leurs souliers récemment dans le cadre de la Juri Course, un événement qui recueille des fonds pour favoriser une plus grande accessibilité aux services juridiques.Ne vous inquiétez pas : la distanciation physique a bel et bien été respectée… comme l’attestent les photos du cabinet.Fasken est venu en aide à Nuvei, société de traitement des paiements électroniques basée à Montréal.Le cabinet a en effet aidé l’entreprise lors de son introduction en bourse, qui s’est déroulée la semaine dernière. L’entreprise a obtenu le plus important premier appel public dans le secteur des technologies de la Bourse de Toronto.Dans un autre autre d’idée, notons que Mea été finaliste de la catégorie Transaction de l’année des M&A Awardsdu M&A Club du Canada.61 avocats du cabinet McCarthy Tétrault, dans le contexte changeant du milieu juridique canadien, ont été reconnus comme chefs de file de l’industrie dans quatre régions dans la dernière publication de l’IFLR1000, dans la catégorie des avocats de premier plan.Le groupe en Droit des affaires de Miller Thomson a publié le troisième numéro de leur publication trimestrielle « Dans le blanc des yeux : Tendances en matière de fusions et acquisitions au Canada ».Le document en question est disponible en version numérique sur leur site internet du cabinet. Il contient des commentaires d’associés de Miller Thomson, un survol des transactions réalisées au second trimestre ainsi que des faits saillants des mandats sur lesquels ils ont récemment travaillé.Miller Thomson et l'Association des étudiants noirs en droit du Canada (AENDC) ont tenu une discussion virtuelle le 1er octobre dernier sur les mesures à prendre pour aider les étudiants à couronner leur parcours de succès.Huit associés du cabinet Monette Barakett ont été choisis par leurs pairs pour figurer dans l’édition 2021 du classement The Best Lawyers au Canada.Meset, ont été nommées en matière de lésions professionnelles, alors que Mesetl'ont été en droit du travail et de l'emploi.L’équipe de litige en matière de brevets d’Osler, formée par les avocats Meset, ont remporté une importante pour, une cliente de longue date dans un litige sur les brevets contre Eli Lilly.Le litige en question portait sur le médicament tadalafil, connu du grand public sous le nom Cialis. Plus concrètement, précisons qu’Osler a aidé Mylan à réfuter des allégations de contrefaçon de brevet relativement à trois brevets canadiens, en plus de marques de commerce et à des droits d’auteur.Meest le nouveau récipiendaire du prix J. Edward Maybee 2019, un prix décerné par l’Intellectual Property Institute of Canada (IPIC).L’avocat de ROBIC a obtenu ce prix grâce à sa performance à l’examen canadien d’agent de brevet : il a obtenu la meilleure note cumulative de cet examen.Mevient d’accéder à la présidence du conseil d’administration du Refuge pour les femmes de l’Ouest de l’Île.La Barreau 1992 occupait précédemment la fonction d’administratrice et conseillère juridique de cet organisme, qui, précisons-le, aident les victimes de violence conjugale.Dans le cadre de la Journée stratégique sur la construction avec un donneur d’ouvrage public et parapublic, qui aura lieu le 14 octobre prochain, Me, associé du cabinet Stein Monast, prendra part à la discussion sur la santé et la sécurité des chantiers.Cette conférence se tiendra en direct par webdiffusion, en collaboration avec l’Association des firmes génie-conseil - Québec (AFG) et la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec.Stikeman Elliott a annoncé qu’il est commanditaire du congrès annuel de Réseau Capital.Lors de cet événement, qui s’est tenu le 30 septembre et 1er octobre dernier, Me, associée, a présenté le panel de la conférence Apprendre du passé, façonner l’avenir sur l’investissement en période de crise.