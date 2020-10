Me Azim Hussain

Mea commencé à travailler chez Ogilvy Renault alors qu’il n’était qu’un étudiant en droit, il y a 20 ans de cela. Il aura finalement passé toute sa carrière au sein du cabinet devenu Norton Rose Fulbright.Toute? Non!Après être devenu associé chez Norton Rose Fulbright en 2009, puis avocat-conseil il y a deux ans, Me Hussain prend la direction du jeune cabinet NOVAlex à titre de tout nouvel associé.« Rendu à mi-carrière, j’ai éprouvé le besoin de changer de vitesse, de faire la même chose mais dans un autre contexte », confie le Barreau 2001 à Droit-inc.« Le fusionnement entre la mission commerciale et la mission sociale, c’est quelque chose qui m'attirait beaucoup, poursuit l’associé. On dessert une clientèle commerciale et en même temps, on facilite l'accès à la justice. »En effet, NOVAlex a pris l’engagement formel que chacun de ses avocats effectue une heure pro bono par heure facturable, un modèle d’affaires qui perdure malgré la pandémie.La COVID-19 ne semble d’ailleurs pas ralentir le cabinet, qui embauche en plus de son nouvel associé trois avocates au sein de son groupe de litige et règlement des différends: Meset, provenant chacune elles aussi de grands cabinets.Le nouvel associé est une arrivée importante pour le cabinet, qui renforce ainsi son expertise en matière de litige et règlement des différends. « Plaideur de l’année 2019 », l’avocat est intervenu devant toutes les instances des tribunaux au Québec, jusqu’à la Cour suprême du Canada.L’ancien de McGill possède en outre une expérience particulière des arbitrages et des litiges multiterritoriaux mettant en cause des États étrangers, y compris des questions connexes relatives à l'immunité des États étrangers et du droit international privé.« L’arrivée d’un nouvel avocat de la réputation d’Azim constitue un développement majeur pour le cabinet et vient consolider l’expertise déjà bien présente chez NOVAlex », s’est réjoui via communiqué le chef de la direction et cofondateur du cabinet MeMe Hussain n’est pas moins heureux de son choix, et du rôle qu’il aura à jouer dans la gestion du cabinet.L’associé poursuivra au sein de NOVAlex de gros dossiers déjà en cours, tel que le procès intenté par trois enseignantes du Québec contre la loi 21, qui s’ouvrira dans moins d’un mois C’est d’ailleurs en préparant ce dossier qu’il a fait la connaissance de Mesetde NOVAlex, une rencontre qui a mis la table pour son transfert au cabinet.« C’est le dossier qui a créé le pont, indique le nouvel associé. Les discussions se sont naturellement dirigées vers une vision communes des choses. »L’embauche s’est confirmée vers la fin de l’été, et la séparation avec Norton Rose Fulbright a été « amicale », soutient Me Hussain.« Je préserve de très bonnes relations (avec Norton Rose Fulbright), souligne l’associé. Ils m’ont souhaité bon succès, et je leur souhaite bon succès. Je garde des amitiés très importantes parmi mes anciens collègues au cabinet. C’était un au revoir, mais pas un adieu! »NOVAlex ne s’en est pas tenu à Me Azim Hussain seul.Trois avocates sociétaires se joignent également à NOVAlex, dont le chef de la direction Me Ryan Hillier se dit fier « de constater que la relève juridique s’identifie à la vision moderne de la pratique privée du droit » que le cabinet propose.Me Marianne Brouillet, Barreau 2015, a passé près de trois ans chez Dunton Rainville avant de se joindre à NOVAlex. L’ancienne de l’Université de Montréal y pratiquait en litige, surtout en responsabilité médicale et hospitalière, où « elle a acquis une expérience considérable », mais aussi en droit familial et matrimonial, et en droit de la santé et des services sociaux.« Pour Marianne, choisir NOVAlex représentait l’occasion parfaite de contribuer à l’évolution du cabinet en y apportant son expertise tout en travaillant sur des dossiers d’envergure », mentionne le cabinet.Me Élise Veillette arrive quant à elle de Cain Lamarre, où elle pratiquait en litige tant en responsabilité civile qu’en droit immobilier, construction, successions, droit disciplinaire, pénal, droit administratif, constitutionnel, alouette!Le Barreau 2017 a touché à autant de domaines qu’elle a de diplômes (presque). En plus de ses études en droit, elle détient un bac en relations publiques de l’Université d’Ottawa et complète présentement un Juris Doctor à l’UdeM.« Pour Élise, rejoindre NOVAlex était l’occasion idéale d’intégrer une équipe dynamique qui a à cœur la qualité des services juridiques rendus tout en s’assurant que son travail aura un fort impact social au sein de la communauté », souligne le cabinet.Me Yasmine Sentissi vient elle aussi d’un grand cabinet! Le Barreau 2018 a pratiqué en litige civil et commercial au sein d’Osler à Montréal, où elle représentait et conseillait « des sociétés de toutes tailles ainsi que des individus dans le cadre de litiges divers, notamment en matière de responsabilité civile, de droit contractuel et d’actions collectives ».Un ancienne de l’Université d’Ottawa, elle complète son Juris Doctor à l’UdeM et et effectué lors de ses études des stages à la Cour pénale internationale ainsi que chez Allen & Overy à Casablanca.« Yasmine s’est vite sentie interpellée par le modèle d’impact social de NOVAlex qui permet de redonner à une clientèle qui n’a normalement pas accès à ses services », indique le cabinet.Avec l’arrivée de ces trois avocates au sein de son groupe de litige et règlement des différends, NOVAlex compte maintenant 19 avocats