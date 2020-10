Me Mario Welsh

Les cabinets ont des nouvelles, petites et grandes, à partager.Droit-inc dresse un tour d’horizon pour vous.Voici les nouvelles des bureaux.Me, associé responsable du bureau de BCF à Québec, a été nommé à titre de Président au sein du conseil d’administration de Les Violons du Roy et de La Chapelle de Québec.« C’est avec grande fierté que j’entreprends ce nouveau mandat dans l’objectif d’être à la hauteur de la confiance que l’on m’accorde et surtout afin de continuer l’excellent travail de mon prédécesseur », a déclaré le principal intéressé. « Dans ces moments de distanciation sociale, la musique est certes le meilleur moyen de s’évader en pensée, en toute sécurité. »Le 16 octobre, Me, CRHA avocate associée et Me, CRHA, avocate, spécialisée en droit du travail et de l’emploi, présenteront un webinaire sur le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail. Ce règlement entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Cet événement se tiendra à l’invitation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.Cette formation s’adresse principalement aux professionnels en ressources humaines et relations industrielles travaillant pour une entreprise de juridiction fédérale.Meetparticiperont à l’édition 2020 de la conférence annuelle de CAN-TECH Law, qui se déroulera en ligne les 2 et 3 novembre prochain.Me Cleman coprésidera l’événement au côté d’. Me Carnevale, de son côté, participera à un panel sur le droit de la technologie au Québec.Cet événement vise à aider ses participants à s’informer sur les derniers développements majeurs du droit de la technologie au Canada et à l’étranger.Cette semaine, Meest en lice pour le titre d’avocate de l’année du Jeune Barreau de Montréal dans le domaine du droit familial.Mentionnons, dans un autre ordre d’idée, que le cabinet Lavery a été nommé cabinet de l’année du Québec aux Canadian Law Awards.Les lauréats des distinctions remises dans le cadre du Canadian Law Awards sont déterminés par un panel de juges indépendants composés d’avocats en pratique privée et de conseillers juridiques en entreprise.Cette semaine, Miller Thomson a été mis à l’honneur lors de l’édition 2020 des Canadian Law Awards en remportant le prix Or dans la catégorie « M&A Deal of the Year » pour son travail dans la transaction Air Canada acquiert Aéroplan.Notons enfin que Meest finaliste au 14e Gala du Jeune barreau de Montréal - JBM « Les leaders de demain », dans la catégorie Droit corporatif.Elissa s'est jointe au groupe Droit des affaires au début de l'année 2019 suite à son stage chez Miller Thomson. Les noms des lauréats seront dévoilés en mode virtuel le 3 décembre 2020.Le cabinet Norton Rose Fulbright organise une série de trois conférences pour aider ses clients à développer leur marque tout en atténuant les cyberrisques.Les événements se tiendront les 15, 22 et 29 octobre. La première session a été animée paravecetet portera sur l’utilisation transfrontalière des marques de commerce, du marché gris et des moteurs de recherche.Mea été nommée au conseil d’administration de la Fondation LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec.La Barreau 2019 a participé à des missions commerciales organisées par la LOJIQ par le passé. Elle agira à titre d’administratrice de la Fondation pour un mandat de deux ans.Dans un autre ordre d’idées, notons la présence de Meau Journée stratégique sur la construction avec un donneur d’ouvrage public et parapublic. L’événement s’est tenu le 14 octobre.Le cabinet PFD a tenu à souligner récemment l'expertise de deux de ses avocats, dans une publication LinkedIn.Me, spécialisé dans le domaine du droit des assurances, et Me, qui pratique en droit administratif et en droit public, ont été sélectionnés par leurs pairs pour faire partie de la 15e édition de The Best Lawyers in Canada.