Mes Robert Malo et Antonietta Marro. Photos : LinkedIn

Mesetont rejoint Alepin Gauthier à titre d'avocat conseil et d'avocate en droit du travail.Routier du droit assermenté en 1978, Me Malo a connu la pratique en cabinet, en solo et même au tribunal.Il est devenu, en octobre, avocat-conseil chez Alepin Gauthier et il pratique également en litige civil et commercial, droit familial, droit de la jeunesse et droit de la personne, droit criminel et pénal ainsi qu’en droit administratif.Durant 5 ans, il a été juge administratif au Tribunal des Anciens combattants et durant un peu plus de deux ans membre temporaire au Tribunal canadien des droits de la personne.Il a également exercé au sein du cabinet Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés. Me Malo a aussi connu plusieurs périodes durant lesquelles il a travaillé à son compte où en binôme avec un associé.Me Malo est par ailleurs médiateur en matière civile, commerciale, travail et familiale depuis 2009.Il détient une licence en lettres légales, de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke.Quant à Me Marro, Barreau 2001 et diplômée de l'Université de Montréal, elle retourne à la pratique en cabinet qu'elle avait délaissée depuis 2008. Elle avait en effet été avocate 2 ans chez Bélangé Sauvé et 5 ans chez Stikeman.Puis, Me Marro a travaillé pour différentes entreprises tant comme directrice des ressources humaines qu'avocate. Elle est en effet membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines depuis 2016.Par exemple, elle a été consultante pour SynerjH où elle y a offert des conseils juridiques en droit du travail et de l'emploi avec expertise dans les dossiers de fusions et acquisitions.Elle a aussi travaillé pour la Banque Nationale et Aveos.L'avocate est également engagée dans sa communauté puisqu'elle a été présidente du comité exécutif de l'OSBL Colonie Ste-Jeanne d'Arc ou encore membre du conseil d'établissement de l'école Val des arbres de Laval.Me Marro a également entraîné une équipe de jeunes filles au soccer en 2015.