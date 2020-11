Me Calin Rovinescu. Photo : Air Canada

L’ex-associé directeur de Stikeman Elliott Mea la gestion dans le sang. Il a été nommé à plusieurs reprises Chef de la direction par excellence de l'année au Canada par le Financial Post et le Globe and Mail.Me Rovinescu est présentement président et chef de la direction d'Air Canada , un poste qu’il occupe depuis plus de 10 ans et qu’il quittera pour prendre sa retraite le 15 février prochain.Rien d’étonnant alors à ce que la Banque Scotia l’ait nommé à son conseil d’administration cette semaine.« Calin Rovinescu est un des meilleurs chefs de la direction au Canada, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein du conseil », a déclaré dans un communiqué, président du conseil d'administration de la Banque Scotia.« Sa vaste expérience et son expertise mondiale, de même que son brillant parcours en matière de stratégie d'entreprise, de croissance et de création de valeur pour les actionnaires seront des atouts pour la Banque Scotia », poursuit le président.Me Rovinescu est titulaire de baccalauréats en droit de l'Université de Montréal et de l'Université d'Ottawa, et il a reçu pas moins de six doctorats honorifiques d'universités canadiennes, européennes et américaines. En novembre 2015, il est devenu le 14e chancelier de l'Université d'Ottawa, et il est également membre de l'Ordre du Canada.Avant d'être nommé PDG d’Air Canada en 2009, Me Rovinescu a été vice-président général - Croissance et Stratégie d’Air Canada de 2000 à 2004, ainsi que chef de la Restructuration en 2003-2004, pendant la refonte de l’entreprise.De 1996 à 2000, Me Rovinescu était associé directeur du bureau montréalais de Stikeman Elliott, où il a été avocat spécialisé en droit des sociétés pendant plus de 20 ans.