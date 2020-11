Me Ingrid Boghossian. Photo : Site web de RSS

Mea rejoint RSS en septembre dernier pour exercer en droit de la famille. Ses domaines de pratique comprennent le droit matrimonial de même que le droit des personnes et la protection de la jeunesse.La jeune avocate avoue que c’est la grande renommée du cabinet en droit de la famille qui l’a attirée. La Barreau 2017 travaillait chez Miller Thomson depuis environ un an. Elle a aussi pratiqué au sein de Letellier Mckenzie, auparavant.Les choses se passent très bien pour Me Boghossian, depuis son arrivée, confie-t-elle, enthousiaste.« L’équipe est formidable, et je touche à toutes sortes de dossiers enrichissants en droit de la famille : garde d’enfants, pensions alimentaires, jugements de divorce avec des sommes globales importantes, enrichissement injustifié... »Bien sûr, la pandémie est venue modifier un peu son domaine, depuis le printemps… Ne serait-ce que pour les questions de garde d’enfants en confinement ou en quarantaine, on voit presque émerger un nouveau domaine de droit : « avec des collègues, on a commencé à parler de “droit COVID”! », lance-t-elle, à la blague.Me Boghossian coopère aussi régulièrement avec des experts au sein de cabinets nationaux de comptabilité, de fiscalité et de consultation commerciale au Canada pour l’évaluation et le partage des actifs composant le patrimoine familial de ses clients.Depuis le début de sa carrière, elle a déjà eu l'occasion de représenter des clients devant la Cour supérieure du Québec à l’occasion de litiges de garde d’enfants mineurs et de litiges financiers.Elle a aussi oeuvré dans un dossier en matière d’enlèvement international d’un enfant mineur, alors qu’elle était chez Miller Thomson, soulevant des questions de droit international privé.L'avocate est membre du Jeune Barreau de Montréal, où elle est impliquée dans le comité Congrès et gala. Jusqu'en 2014, elle a aussi été membre de l'Association des aides familiales du Québec.Durant ses études, elle a eu l'occasion de participer à un échange étudiant à Sciences Po Aix, en droit de l'Union européenne et droit des affaires.