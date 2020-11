Me Meyling Ly Ortiz. Photo : Attorney at work

Mese souvient de la première fois qu’elle a dû prendre en main un dossier. Ce qui la stressait c’était de ne pas savoir ce qu’elle ne savait pas. Pour tous les bébés avocats qui se retrouvent dans sa situation, elle donne quelques conseils sur le site de Attorney at work.Il s’agit de se poser de bonnes questions.Oui, à première vue, cela peut sembler évident - après tout, il y a probablement une date limite, mais cette présomption est un piège. La date limite à laquelle vous devez achever le projet ne peut pas être la date à laquelle le produit du travail est réellement dû. Votre délai est plutôt dicté par le temps dont le client a besoin pour l'examiner (et vous faire part d’éventuelles modifications), ainsi que par le temps dont votre avocat superviseur peut avoir besoin pour l'examiner (et vous faire part de ses modifications).S'il s'agit d'un élément qui nécessite la signature ou l'attestation d'un témoin, vous devez également l'intégrer dans votre calendrier. Un autre conseil professionnel : assurez-vous que votre client et/ou ses témoins sont disponibles à l’approche de la date limite.Et si vous n'obtenez pas de délai clair concernant la tâche qu’on vous a fixée, demandez à votre mentor le délai qu’il juge raisonnable pour la remise de ce travail. Car même s'il n'y a pas de date limite stricte, il y a toujours une attente. Et ce qu’on attend généralement de vous, ce n’est pas de répondre à ces attentes, mais de les dépasser.Le pire qui puisse arriver est que vous consacriez beaucoup trop de temps (et de frais de recherche) à quelque chose et que vous ne trouviez jamais la réponse.Peu d'avocats superviseurs savent faire des estimations du temps qu’un dossier va prendre, parce qu'ils ont probablement oublié ce que c'était que d'être au tout début de sa carrière.Alors dans l’idéal, soyez prêt à expliquer votre processus de recherche si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.Il s'agit ici d'essayer de trouver un modèle à partir duquel travailler. Qu'il s'agisse de votre première note de recherche ou du premier jugement sommaire, il est bon d'examiner des exemples de ce que votre mentor aime afin de pouvoir imiter ses préférences stylistiques. Veuillez noter que cela ne signifie pas qu'il faut copier et coller le produit du travail des autres.Idéalement, si l'associé n'est pas trop occupé, vous pouvez aussi directement poser la question à votre mentor ou l’associé principal du cabinet. S’ils ne sont pas trop occupés…L'une des premières choses qui va probablement ressortir est de savoir si vous pouvez contacter directement le client (et faire une copie au partenaire) ou si vos communications doivent toujours passer par l’associé du cabinet. Il saura notamment vous dire le temps que met généralement ledit client pour examiner les documents que vous allez lui transmettre, ses préférences en matière de facturation ou encore l'existence d'une autre forme de tarification. C'est le moment idéal pour demander des exemples de relevés de facturation afin de voir quelle langue est souvent utilisée.Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas d'une question, il peut être judicieux de commencer un carnet de notes pour tenir une liste de préférences pour chaque associé avec lequel vous travaillez, ainsi que pour chaque client.