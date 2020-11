Angèle Carrière nous a quitté... Photo : Site web de l’Université de Sherbrooke

a soutenu le développement de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke pendant 20 ans.Depuis son arrivée à l’Université de Sherbrooke en 1993, Mme Carrière a été le bras droit des doyens Ratti, Bergeron, Marquis, Proulx et Lebel-Grenier, jusqu’à sa retraite en 2013.« Tous les témoignages sont unanimes : la compétence et le dévouement hors du commun d’Angèle auront été un atout majeur pour la Faculté », souligne la Fac.La commis aux affaires académiques de la Face de droit Mmea laissé un message à la fille de Mme Carrière Peggie suite à l’annonce de son décès, un message qui rend justice à la regrettée.« J'ai eu le privilège de travailler avec ta mère à la faculté de droit. Angèle est une personne exceptionnelle avec le coeur sur la main. Exigeante oui, mais elle nous le rendait au centuple », écrit l’ancienne collègue.« J'ai eu la chance de la côtoyer, écrit quant à elle Mme. C'était une femme formidable et toujours prête à nous écouter. Elle a été ma supérieure à la faculté de droit. Je ne garde d'elle que de beaux souvenirs. »« Je garde un excellent souvenir d’elle alors qu’elle était ma supérieure immédiate à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, témoigne Mme. Elle était une personne intègre, à notre écoute, et ouverte d’esprit. »Angèle Carrière laisse dans le deuil sa fille Peggie, son gendre Sébastien, ses trois petits-enfants; Florence, Delphine et Félix, le père de sa fille, Jean, ainsi que ses frères et sœurs; Francine, Thérèse, Denise, Jacques, Madeleine, Luc, Gisèle et Lise.