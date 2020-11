Me Joalie Jenkins, l’avocate de la défense. Photo : Facebook

Les avocats criminalistes ne chôment pas en novembre, et c’est le cas de le dire! Voici ce qu’il s’est passé cette semaine dans les Cours du Québec.Une mère de Granby qui faisait face à des accusations criminelles liées à de la maltraitance d’enfant a écopé de huit années de prison. Elle a reçu son verdict au palais de justice de Sherbrooke vendredi.La mère de famille avait été arrêtée en février 2019, à Granby. Elle avait reconnu avoir maltraité son fils alors qu’il était âgé de 17 ans en le frappant notamment avec une barre de métal.Les gestes posés par l’accusée sont d’une cruauté extrême, a affirmé le juge. D'ailleurs, le tribunal considère que ce dossier demeure l'un des pires cas de maltraitance à lui avoir été soumis. Selon le juge Chapdelaine, la sentence de huit années de pénitencier est juste et appropriée.D'ailleurs, selon le juge, le risque de récidive de la mère de famille demeure très présent. Même si elle ressent de la honte, l’accusée tend à se déresponsabiliser, mentionne-t-il.La procureure aux poursuites criminelles et pénales dans ce dossier était Me, et Mel’avocate de la défense.était obsédé par une adolescence qu’il traquait sur les médias sociaux et même jusqu’à sa résidence pour la charmer. L’adolescente était âgée de 13 ans au début des faits. Elle a dû déménager pour éviter Morrissette.Le Gatinois a été accusé de trois chefs de harcèlement et d’un chef de possession de pornographie juvénile, révèle Le Droit.La procureure de la Couronne, Me, l’avait qualifié de manipulateur.L’homme de 36 ans, qui avait finalement été acquitté par la jugeen février 2019, subira finalement un deuxième procès ordonné par la Cour d’appel.Medu DPCP et l’avocate de la défense Mese chargent du dossier.Ce sont là les paroles du jugede la Cour du Québec, alors qu’il condamnaità 11 ans de prison pour une série de leurres informatiques et d’agressions sexuelles sur huit jeunes adolescentes, souvent fugueuses, et sur un codétenu, révèle Le Soleil.Le juge Magnan a accepté la suggestion commune de peine de la procureure de la Couronne Meet de l’avocate de la défense MeIl a aussi pris en compte le grand nombre de victimes et la dangerosité de l’accusé, qui a déjà été accusé d’agression armée auparavant.Six des victimes étaient âgées de 13 à 16 ans alors que Amuli les a forcées d’avoir des relations sexuelles complètes avec lui, de lui faire des fellations, ou de subir ses attouchements., reconnu coupable de voies de fait contre une employée du Frida, a reçu sa sentence lundi. L’homme de 34 ans écope d'une condamnation avec sursis. Il sera sous probation pendant deux ans sous plusieurs conditions.Il ne doit pas troubler la paix ni briser ses conditions. Il doit aussi signaler tout changement d'adresse à la cour.Rappelons que, dans la foulée de la vague bleue en juillet 2019, l’homme s’était rendu au Café Frida et avait tiré par le bras la victime en la menaçant verbalement. Il l'accusait d'avoir effectué des actes de vandalisme contre son véhicule. Stéphane Gagné est un membre connu du groupe d'extrême droite ultranationaliste Storm Alliance.La victime dans sa déclaration affirme qu'elle a toujours peur de M. Gagné. Elle a aussi rapporté avoir dû prendre deux semaines de congé à ses frais après l'incident sur son lieu de travail.La jugea donc retenu la proposition commune de la défense et de la couronne d'interdire au coupable de se rendre au Café Frida. Le trentenaire a aussi l'interdiction de parler de la cause ou du Café Frida sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas non plus prendre contact avec la victime. Il devra aussi lui verser 700 $ en dédommagements.L'accusé sera de retour en cour le 14 décembre pour obtenir son jugement dans un dossier d'intimidation et de harcèlement contre un policier en civil.La procureure de la Couronne dans ce dossier était Me, et l’accusé était représenté par Me- Avec Radio-Canada