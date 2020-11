Palais de justice de Montréal. Photo : Facebook

Il ne s’agit pas d’un employé du ministère de la Justice.Trois autres personnes ont été placées en isolement préventif. Ces trois personnes ne sont pas non plus des employés du ministère de la Justice.« Soyez assurés que nous avons mis en place toutes les actions et les mesures de prévention requises en fonction de la situation, et ce, afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel », déclare le ministère de la Justice à tous les employés du palais de justice de Montréal.Il s’agit du troisième cas confirmé de COVID-19 au palais de justice de Montréal, après l’annonce d’un cas le 28 octobre, puis d’un autre le 4 novembre.« Nous en profitons pour vous rappeler les consignes quant au lavage fréquent des mains, au maintien d’une distance de deux mètres avec les gens que vous côtoyez ainsi qu’au port du masque dans les espaces communs de l’édifice et dans les situations où la distanciation de deux mètres est impossible. Le respect individuel de ces mesures obligatoires est d’une importance primordiale pour assurer la santé et la sécurité de tous! », insiste le ministère de la Justice.