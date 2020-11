Un paroissien portant un t-shirt sur lequel on peut lire « Liberté » assiste à une messe. Photo : Radio-Canada

La Cour suprême américaine a interdit mercredi au gouverneur de l'État de New York d'imposer des restrictions aux lieux de culte en raison de l'épidémie de coronavirus, dans une décision vue comme une défense de la liberté de culte.Les services religieux ne doivent pas être traités différemment des rassemblements non religieux autorisés, a estimé ce jugement non signé, dans laquelle la nouvelle jugea fait pencher la balance du côté des conservateurs.Le gouverneuravait limité à dix le nombre de personnes pouvant se réunir dans des lieux de culte dans des « zones rouges » où le virus circule beaucoup.La Cour s'exprimait sur des demandes du diocèse catholique romain de Brooklyn et de deux synagogues.Par cinq voix contre quatre, la Cour suprême a jugé que ces mesures étaient contraires au libre exercice de la religion protégé par le premier amendement.Auparavant, la cour s'était prononcée différemment, ayant validé des restrictions similaires en Californie, en mai, et au Nevada, en juillet.Ce basculement reflète le nouvel équilibre des forces à la Cour suprême depuis l'arrivée fin octobre d'Amy Coney Barrett , une juge catholique conservatrice nommée par le présidentaprès le décès de« Même en période de pandémie, l'on ne peut mettre de côté et oublier la Constitution. (...) Les restrictions en jeu ici, en empêchant beaucoup en réalité d'assister aux services religieux touchent au coeur même de la protection de la liberté de culte prévue par le premier amendement », indique un extrait du jugement de la Cour suprême.En réalité les restrictions avaient déjà été assouplies dans l'État de New York en attendant le verdict de la cour, selon NBC News.et, comme le président de la Cour,, ont émis une opinion dissidente, en désaccord avec l'arrêt.John Roberts estimait qu'il n'était pas nécessaire de soutenir les plaintes des groupes étant donné le recul du gouverneur.Mais le juge conservateura fait valoir que le gouverneur Cuomo avait favorisé les activités laïques par rapport aux activités religieuses.La pandémie a alimenté de vives tensions entre la mairie démocrate et la communauté juive orthodoxe de New York, accusée de ne pas respecter les règles de distanciation sanitaire . Cela avait suscité des manifestations parfois violentes à Brooklyn le mois dernier.Les États-Unis ont déploré mercredi, à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving, plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures.