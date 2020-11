Me Sophie Majeau. Photo : Archives

LexisNexis Canada lance le sondage Comment la pandémie de la COVID-19 va-t-elle modifier le milieu juridique québécois? , que tous les avocats du Québec peuvent remplir jusqu’au 9 décembre, qu’ils soient en pratique solo, en cabinet ou en entreprise.L'objectif du sondage confidentiel d’une durée de cinq minutes est d’évaluer l’impact de la COVID-19 dans la communauté juridique québécoise et d’en diffuser les résultats grâce à un rapport qui devrait fortement intéresser le milieu.« Maintenant que la COVID-19 continue, on se rend compte en parlant à certains de nos clients qu’il y a des changements », expose la directrice solutions de recherche et stratégie marché langue française de LexisNexis Me« Il y en a qui doivent adapter leur pratique, parce que même s’ils étaient dans un ou deux domaines de droit, ils se rendent compte que la façon de pratiquer change, les clients sont plus difficile à aller chercher qu'avant, ils doivent peut-être varier leur pratique, et c’est ça qu’on veut aller valider », poursuit l’avocate.Le sondage a déjà été effectué au Canada avec des résultats « souvent surprenants à certains égards », indique Me Majeau.« On l'adapte au Québec pour voir s’il y a des changements qui sont en train de s'opérer en même temps. C’est ça, le but du sondage : est-ce qu'il y a une tendance dans un type de pratique plutôt qu'un autre? » illustre l’avocate.Une fois les réponses compilées et analysées, Me Majeau espère que les résultats sauront ouvrir les horizons des avocats du Québec quant aux solutions, aux nouvelles pratiques et aux outils trouvés par leurs consoeurs et confrères de la province.C’est un exercice que LexisNexis a fait au cours de la pandémie avec ses webinaires « COVID-19 : La justice d’adapte », du côté notamment des cours du Québec avec la participation de tous les juges en chef.Maintenant, c'est au tour des avocats québécois de parler de leur réalité!Le sondage peut se remplir en ligne en suivant ce lien . Une carte-cadeau de 350 $ chez Best Buy sera tirée au sort parmi les répondants!