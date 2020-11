Karin Conroy. Photo : LinkedIn

Êtes-vous prêt à faire face à une avalanche de nouveaux clients potentiels? Voici 4 conseils depour améliorer votre stratégie web donnés sur le site Attorney at work.Une fois la pandémie passée, attendez-vous à une augmentation de la demande de représentation juridique. Les cabinets qui seront capables de fournir les meilleurs services seront ceux qui auront tiré avantage des outils technologiques. Votre stratégie de site web est-elle prête pour ça?À l'ère de la COVID-19, il est encore plus important pour les cabinets d'avocats d'avoir un message fort sur la mission de leur cabinet et la façon dont ils servent leurs clients. Ce message doit inclure non seulement la plus-value que vous offrez à vos clients dans une situation juridique standard, mais aussi la manière dont vous êtes prêt à fournir des services juridiques de haute qualité de manière sûre et efficace malgré les défis posés par la pandémie.Il est probable que votre cabinet juridique ait dû modifier certains aspects de ses activités pour répondre aux besoins de ses clients qui sont plus exposés au risque de virus ou qui peuvent être anxieux de venir dans des espaces de réunion partagés. Vous avez peut-être ajouté des technologies telles que la vidéoconférence, les portails clients ou la messagerie sécurisée pour rendre vos services plus pratiques et plus accessibles. Peut-être avez-vous mis en place de nouveaux protocoles pour les consultations de nouveaux clients ou proposez-vous la signature de contrats numériques. Quoi que vous fassiez, veillez à partager ces informations sur votre site web. Vous voulez que vos clients potentiels voient les mesures supplémentaires que vous prenez pour assurer leur sécurité.Il est toujours bon de revoir périodiquement la conception de votre site web et de voir si vous pouvez y apporter des modifications pour améliorer les résultats. Par exemple, il est particulièrement important que votre design mette en évidence un emplacement pour les mises à jour et les messages relatifs à la COVID-19. La façon dont une entreprise fonctionne pendant la pandémie sera un problème majeur pour une grande partie de ses clients potentiels, c'est pourquoi vous devez adapter votre mise en page pour que ces informations soient aussi faciles à trouver que possible.La stratégie de votre site web doit prévoir une révision périodique des pages de votre site. Mettez à jour le contenu qui n'est plus d'actualité. Créez une fiche de FAQ qui décrit vos mesures de sécurité. Gardez votre blogue frais et authentique en écrivant sur les problèmes courants auxquels les clients sont confrontés pendant cette période et en partageant les informations et les ressources de la communauté. Veillez également à mettre à jour vos comptes de médias sociaux.