Me Marie-Hélène Beaudoin. Photo : LinkedIn

Mefait un retour chez Woods. L’avocate, médiatrice et arbitre avait oeuvré pendant trois ans au sein de ce cabinet boutique, au début de sa carrière , avant de le quitter en 2012.Elle avait alors fait le saut chez McCarthy Tétrault , où elle est également restée près de trois ans. Celle qui pratique en litige civil et commercial et en droit du travail s’est ensuite lancée à son compte, en 2015.« J'ai eu la chance de travailler avec des avocats qui m'ont beaucoup appris, des juristes chevronnés qui ont été d'excellents modèles », avait-elle alors confié à Droit-inc Elle s’était ensuite jointe au collectif Delegatus en 2017.De retour chez Woods, la Barreau 2007 « se consacrera à la recherche, l’analyse et la rédaction juridique dans des mandats nécessitant une réflexion stratégique continue », écrit le cabinet dans un communiqué.Me Beaudoin agira également à titre de médiatrice et d’arbitre, en plus de s’occuper du développement professionnel des plus jeunes avocats.Elle est « perpétuellement à l’affût des derniers développements en droit et s’applique à favoriser la vulgarisation de concepts de droit complexes par des contributions régulières à des publications et des formations », précise Woods.D’ailleurs, l’avocate a été auxiliaire d’enseignement à l’Université de Montréal, tout de suite après y avoir fait ses études en droit. Elle avait ensuite fait son stage chez (feu) Heenan Blaikie.