Marie-Julie Croteau. Photo : Archives

Marie Michelle Lavigne. Photo : Archives

a été nommée juge à la Cour du Québec en 2017. En 2019, elle avait tranché dans une affaire médiatisée qui opposait Revenu Québec et le propriétaire de John Scotti Automobiles.Elle a pratiqué le droit au sein du cabinet Donati Maisonneuve dès 2007 avant de devenir juge. Elle est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et a été admise au Barreau en 1997.Elle a aussi participé à la série Les coulisses du palais, diffusée depuis 2018 sur Canal D.a elle aussi été nommée comme juge coordonnatrice.Elle a obtenu son baccalauréat en droit en 1980, à l'Université de Montréal. Elle a par la suite été avocate au cabinet Bélanger Sauvé dans lequel elle a surtout exercé en droit municipal, droit des sociétés et droit commercial, droit civil et droit du travail.Lors d'une entrevue accordée à Droit-inc , elle révélait que la conciliation travail-famille, travail vie-privée, est difficile lorsqu'on est avocat.Elle est mariée à l’ex-juge de la Cour suprême, Clément Gascon.