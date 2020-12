Les avocats de Luc Vaillancourt sont Mes Philippe Comtois et Justin Chenel

L’ex-avocat criminalistea écopé d’une peine de six ans en 2018 après avoir été reconnu coupable de six chefs d’accusation liés au trafic de cannabis, de méthamphétamines et de fentanyl.L’ancien avocat avait même fait passer de la drogue à un de ses clients en 2013 au palais de justice de Sorel-Tracy, rappelle l’hebdo Les 2 Rives.« L’accusé jouissait d’une place privilégiée dans la société. Chaque manquement met à mal notre système de justice. Un tel comportement heurte les valeurs fondamentales de l’ordre social. Le tribunal doit imposer une peine significative sans quoi cela pourrait être vu comme du laxisme », avait commenté le juge de la Cour du Québecen mai 2018, alors qu’il annonçait la sentence de l’ex-avocat.Luc Vaillancourt avait toutefois été libéré le mois suivant en attendant le jugement de la Cour d’appel. Ses avocats Mesetont fait appel à la fois sur le verdict de culpabilité, prononcé le 9 mars 2018, et sur la sentence de six ans de prison.Débouté en Cour d’appel, l’ex-avocat a finalement pris le chemin de la prison le 2 décembre dernier. Il purgera sa peine exemplaire de six ans de pénitencier.