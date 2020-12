Me Camille Guay-Bilodeau. Photo : Site web de GBV

Mea intégré le cabinet GBV cet automne.Après avoir pratiqué en droit du travail et en droit administratif pendant plusieurs années chez Poudrier Bradet, elle s’est découvert un intérêt marqué pour les dossiers liés à l’environnement.C’est pourquoi elle a décidé de compléter une maîtrise en droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire à l’Université Laval, ainsi qu’un master 2 en droit de l’environnement de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.Elle consacre désormais sa pratique à ce domaine ainsi qu’au litige civil et commercial et particulièrement au droit de l’environnement.Me Guay-Bilodeau a également été en stage chez Fasken et s’est impliqué au sein du Jeune Barreau de Québec. En effet, elle est deuxième vice-présidente de l’organisation et responsable du comité Environnement.Depuis 4 ans, elle siège également sur le conseil d’administration du Jeune Barreau.Son implication au cours de ses études lui a valu l’obtention de la bourse Fraser Milner Casgrain. Elle est également récipiendaire de la bourse de rédaction du Fonds Jacques-Deslauriers en droit civil de l’édition 2020.