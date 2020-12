Me Bernard Jolin. Photo : Archives

Me Frédéric Pérodeau. Photo : Site web de l'Autorité

Me Getta Narang. Photo : Site web de Getta Narang

Me Catherine Perreault. Photo : Site web de Jean Godbout

Le ministre de la Justice du Canadaa annoncé lundi la nomination de quatre nouveaux juges à la magistrature du Québec.Mesetprennent ainsi un titre honorable et délaissent leur pratique pour occuper leurs nouvelles fonctions.« Je souhaite aux juges Jolin, Pérodeau, Narang et Perreault beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions. Je suis convaincu qu'ils continueront de bien servir la population du Québec en tant que membres de la Cour supérieure », a déclaré le ministre Lametti via communiqué.En voici un peu plus au sujet des quatre nouveaux juges.Le Barreau 1986 était jusqu’alors associé chez Langlois, où il occupait les fonctions de coordonnateur du groupe litige et de directeur de la conformité. Me Jolin est maintenant juge puîné de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, en remplacement du juge Kirkland Casgrain qui a démissionné le 1er février dernier.Me Jolin est lui-même le fils du juge . Il a commencé sa pratique au sein du cabinet Jolin Fournier Morissette à Québec, où son oncle était associé. De 1990 à 2014, il exerçait chez Heenan Blaikie.Au cours de ses 30 ans de pratique, ce plaideur averti est intervenu dans des dossiers complexes et médiatisés. Il a notamment représenté l’Autorité des marchés financiers en défense au recours collectif intenté par les 9 200 investisseurs lésés parIl a également représenté plusieurs particuliers dans le cadre des travaux de la Commission d'enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec et de ceux de la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction.« Pendant six ans, le juge Jolin a été membre du Comité du Barreau du Québec sur la procédure civile, ajoute le ministère de la Justice. À ce titre, il a été à l'avant-garde des travaux menant à l'adoption des modifications substantielles apportées au Code de procédure civile en 2016. Il a également agi en tant que mentor au sein du Service de mentorat mis sur pied par le Barreau de Montréal. »Me Pérodeau est nommé juge puîné de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Il remplace le juge, juge surnuméraire depuis février dernier.Barreau 1998, Me Pérodeau a passé presque toute sa carrière d’avocat chez McCarthy Tétrault, dont il est devenu l’associé en 2005. Il a par la suite été conseiller juridique chez SNC-Lavalin.Avant sa nomination à la Cour supérieure, il était surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers depuis 2012, au sein de laquelle il a aussi occupé les fonctions de directeur principal des enquêtes et de directeur du contentieux.« La nomination de Frédéric Pérodeau à un poste aussi prestigieux nous rend très fiers, même si c'est à regret que nous voyons quitter un collègue aussi talentueux. Son approche humaine, son dynamisme et son leadership en ont fait un interlocuteur respecté et un coéquipier apprécié de tous », a souligné via communiqué, président-directeur général de l'Autorité.Me Pérodeau était jusqu’à sa nomination président du Comité de l'inspection professionnelle du Barreau du Québec. Il a également été membre du Comité d'accès à la profession, président de l'Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d'entreprise (ACCJE), membre du conseil d'administration de l'Association du Barreau canadien et membre du comité exécutif de sa division Québec.Me Narang quitte son propre cabinet, Narang & associés, pour devenir juge puînée de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal. Elle remplace le juge Robert Castiglio, qui est devenu juge surnuméraire en juillet 2020.L’ancienne de l’Université McGill a représenté dans sa pratique des locataires, des personnes marginalisées, des organismes sans but lucratif ainsi que des membres des communautés LGBTQ2+ ou des Premières Nations.C’est d’ailleurs elle qui a fondé la Clinique juridique du Mile-End , dans le même quartier de Montréal où se trouve son cabinet. Au moment de sa nomination, elle était toujours la présidente de la clinique juridique.Avant de lancer Narang & associés, Me Narang a pratiqué chez Dionne Gertler Schulze, un cabinet montréalais spécialisé en droit autochtone et environnemental.La nouvelle juge Narang a donné un cours sur les institutions judiciaires et la procédure civile à la Faculté de droit de l'Université McGill durant de nombreuses années et, plus récemment, elle a donné un séminaire avancé sur le droit et la pauvreté. Au cours des dix dernières années, le Barreau 2002 a fait du mentorat auprès de nombreux étudiants et de jeunes avocats désireux d'apprendre de nouvelles façons de pratiquer le droit.Me Perreault nous vient du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) où elle était procureure aux poursuites criminelles et pénales depuis 2013. Le Barreau 2003 se consacrait alors aux dossiers de meurtre présentés en Cour supérieure, en plaidait aussi à la Cour d'appel et à la Cour suprême.Lors de sa carrière, elle a notamment participé au dossier qui a mené au premier arrêt Jordan pour un meurtre au Québec , en 2017.La nouvelle juge Perreault a débuté sa pratique chez Shadley Battista à Montréal, où elle s'est spécialisée en représentant des personnes poursuivies devant diverses instances dans des procédures de nature criminelle, pénale ou déontologique.En 2009, elle s'est jointe à l'équipe des crimes économiques du bureau du Directeur des poursuites criminelles.Elle est maintenant nommée juge puînée de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal.« Parallèlement à ses fonctions de procureure, madame la juge Perreault a participé à la formation et au mentorat de collègues, auxquels elle a enseigné la preuve et la procédure s'appliquant devant les tribunaux criminels ainsi que les rouages de l'instruction judiciaire », ajoute le ministère de la Justice.