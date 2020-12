Mes Marc Tremblay, Stefan Nasswetter, Abida Ludin, Daniel Lacelle, Laura Gheorghiu, Michael Garellek et Julie Desrochers. Photos : Site web de Gowling

Mes Josée Gervais, Julia Kappler, Wendy Wagner, Chris Oates, Helen Davenport et Rocio de la Cruz, ainsi que la parajuriste Tanya de Nardis. Photos : Site web de Gowling

Me Stefan Nasswetter (M&A - Tech);

(M&A - Tech); Me Abida Ludin (M&A);

(M&A); Me Daniel Lacelle (fiscal);

(fiscal); Me Laura Gheorghiu (fiscal);

(fiscal); Me Michael Garellek (réglementaire);

(réglementaire); Me Julie Desrochers (immobilier);

(immobilier); Me Josée Gervais (travail & emploi);

(travail & emploi); Me Julia Kappler (propriété intellectuelle);

(propriété intellectuelle); Me Wendy Wagner (bureau d’Ottawa) (cybersécurité - protection des données);

(bureau d’Ottawa) (cybersécurité - protection des données); Me Chris Oates (bureau de Toronto) (cybersécurité - protection des données);

(bureau de Toronto) (cybersécurité - protection des données); Me Helen Davenport (bureau de Londres) (cybersécurité - protection des données);

(bureau de Londres) (cybersécurité - protection des données); Me Rocio de la Cruz (bureau de Londres) (cybersécurité - protection des données);

(bureau de Londres) (cybersécurité - protection des données); Tanya de Nardis (parajuriste).

Me David Jamieson. Photo : Site web d'Osler

IBM et la société de technologie financière de Montréal Expertus ont conclu mardi une entente sur l’acquisition de l’ensemble des activités de cette dernière par IBM.Établie à Montréal, Expertus est une fintech pionnière des solutions infonuagiques conçues pour le secteur des services financiers et du paiement. Plus de 1 000 banques, coopératives de crédit, autorités réglementaires et grandes entreprises du monde entier traitent des transactions totalisant en moyenne plus de 50 milliards de dollars par jour sur sa plateforme de paiement.« L’équipe de Gowling WLG a été d’une aide remarquable dans le cadre de cette transaction aux multiples facettes, tant pour son approche stratégique qu’en lien avec les aspects réglementaires au Canada et à l’international. Les membres de leur équipe disposent d’une fine connaissance du secteur et ils ont largement contribué à l’avancement de cette transaction stratégique », a indiqué, président et fondateur d’Expertus.C’est en effet Gowling qui représentait Expertus dans cette transaction. L’associé et Barreau 1998 Mea dirigé l’équipe multidisciplinaire du cabinet sur ce dossier, et dont faisaient partie les avocats et juristes :« La confiance qu’Expertus nous a témoignée constitue une autre reconnaissance de la part de l’industrie quant à l’expertise unique de notre cabinet dans le domaine de la fintech, un domaine qui, dans le cadre d’une seule transaction, exige la capacité d’intégrer des notions de fusions et acquisitions ainsi qu’un grand nombre de spécialités juridiques, notamment en matière de propriété intellectuelle, de réglementation financière, de protection des renseignements personnels et d’autres enjeux transfrontaliers », a commenté Me Marc Tremblay de Gowling.IBM était quant à elle représentée par l’associé de Osler à Toronto Meet son équipe...