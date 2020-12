Quelque 200 employés étaient présents!

Oubliez les grands rassemblements, le restaurant chic et le vin cher qui coule à flots (ainsi que les rapprochements entre collègues!) … Cette année, les entreprises ont dû innover (pour ne pas dire « se réinventer » ) pour trouver une alternative au traditionnel party de bureau.Le bureau montréalais de Norton Rose Fulbright n’a pas lésiné : il a décidé d’embaucher le célèbre chefpour assaisonner un peu la fin d’année de ses employés.Le Montréalais, copropriétaire des restaurants Le Garde-Manger et Le Bremner, a concocté en direct un menu spécial de Noël trois services, devant les quelque 200 employés présents... sur Zoom, bien sûr.« On voulait faire quelque chose de différent, et l’idée nous est venue, d’un menu festif avec Chuck Hugues », explique, directeur principal, ressources humaines et talents, chez Norton Rose Fulbright.« C’était important pour nous d’offrir notre soutien à un restaurateur local », ajoute-t-il.Le bureau avait envoyé préalablement les recettes à ses employés, pour qu’ils puissent mieux suivre les recettes, et ceux-ci pouvaient poser leurs questions en direct.Pendant 75 minutes, M. Nadeau et ses collègues ont un peu oublié ce qui se passait dans le monde, raconte-t-il.« C’était vraiment le fun, il a partagé des anecdotes, il a taquiné la foule. On était chacun chez nous, mais en même temps, on s’est senti dans sa cuisine, comme s’il cuisinait pour nous! »Au menu : huîtres et mignonnette (le chef a d’ailleurs donné des trucs pour réussir à ouvrir ces foutues huîtres!), côtes de boeuf braisées aux épices du temps des Fêtes avec carottes épicées et, pour finir, pot de crème chocolat et crème fraîche à la vanille et à la canne de bonbon.Êtes-vous en train de saliver? Ça semble avoir été le cas pour de nombreux employés en tout cas, qui ont décidé d’adopter ce menu pour Noël, raconte M. Nadeau.« Après la présentation, on a reçu une tonne de courriels! Les gens ont vraiment apprécié. Certains ont dit qu’ils allaient changer leur repas traditionnel! Je pense entre autres à une collègue qui demeure à Montréal, dont les parents sont aux États-Unis. Elle leur a transmis les recettes, et ensemble, ils vont partager le même repas, virtuellement, le soir de Noël. J’ai trouvé ça tellement touchant! »Pierre Nadeau espère pouvoir remettre ça, mais cette fois-ci, en vrai, dans un futur relativement rapproché...Vous aimeriez cuisiner comme Chuck Huges et les avocats de Norton Rose Fulbright? Cliquez ici pour les recettes!