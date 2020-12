Me Jean Berthelot s’est fait mettre à la porte de son cabinet après son arrestation...

Mea été rencontré chez lui mardi par les enquêteurs avant de comparaître au palais de justice de Laval sous une accusation de distribution de pornographie juvénile, révèle le Journal de Montréal.En juillet dernier, Facebook avait signalé le compte de Me Berthelot aux autorités après que du contenu explicite ait transité par le compte de l’avocat.Le service de police de la Ville de Laval s’est chargé de l’enquête. Une perquisition a été menée mardi au domicile de l’avocat dans le quartier Sainte-Rose, où des téléphones cellulaires et des ordinateurs ont été saisis.La photo de profil de Me Berthelot sur Facebook.Source : Facebook/Jean Berthelot.Le Barreau 1987 est passible d’une peine d’emprisonnement minimale d’un an, et devra revenir en cour le 19 mars.L’avocat spécialisé en droit du travail ne figure déjà plus sur le site de son employeur, le cabinet Alepin Gauthier: il aurait été renvoyé à la suite de son arrestation. Il y travaillait depuis deux ans et demi.« Il ne travaille plus chez nous depuis le 16 décembre à 10h30 », précise l’avocate Me, jointe par Droit-inc.Le compte LinkedIn de l’avocat de 58 ans indique qu’il est maintenant à son compte en tant que spécialiste en relations de travail.Source : LinkedIn/Jean Berthelot.