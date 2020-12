Me Fredy Adams représente Annie Langlais. Photos : Site web d'Adams Avocats et Shutterstock

En regardant l’émission La Facture, l’an dernier,a réalisé que les multiples olives noires en conserve qu’elle avait achetées au fil des ans étaient en fait des olives vertes maquillées grâce à un produit appelé le gluconate.Estimant qu’elle a été « trompée », elle poursuit donc les chaînes Walmart, Métro, Sobeys, Loblaws et Dollarama, qui ont vendu le produit, en plus des compagnies Unico, Pasten, Whyte’s, Groupe Phoencia et Corporation des aliments I-D, qui le fabriquent.Mme Langlais poursuit au nom de tous les consommateurs québécois qui ont acheté, du 11 décembre 2017 jusqu’au jugement final, des olives noires contenant du gluconate d’une de ces marques ou dans un de ces commerces ou de leurs bannières.Elle est représentée par Me, d’Adams Avocats, un cabinet spécialisé dans les actions collectives. La demande a été déposée le 11 décembre, à la Cour supérieure.« Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n’y a pas d’arbres à olives noires et d’arbres à olives vertes, il y a seulement des olives vertes lorsqu’elles ne sont pas mûres et qui deviennent noires au fur et à mesure qu’elles mûrissent », explique la requête.Ainsi, de nombreuses compagnies cueillent les olives quand elles sont encore vertes, alors qu’elles n’ont pas encore atteint leur pleine maturité, et les « maquillent » en olives noires.« Pour colorer les olives vertes en noir, on les plonge dans un mélange contenant du gluconate ferreux, issu du fer. Et c'est cette solution qui va, par oxydation, colorer l’olive en noir au bout de quelques jours seulement. »Pour le remboursement de toutes les fausses olives noires achetées, la demanderesse réclame 250 000$ à chacune des entreprises qu’elle poursuit.