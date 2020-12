Me Francis Vallières. Photo : LinkedIn.

Mes’est joint au bureau de Rouyn-Noranda de Cain Lamarre.Décrit par son nouvel employeur comme un « fiscaliste bien connu » dans la région et comme une « recrue de grand talent », Me Vallières se joint à « une équipe de fiscalistes d’expérience et grandissante ».« Je suis très heureux de me joindre à la philosophie et aux valeurs de proximité de Cain Lamarre, a déclaré le Barreau 2010 par communiqué. Je suis déjà très présent et proche des clients. »La pratique de Me Vallières est axée sur la fiscalité des sociétés privées et de leurs actionnaires. Celui qui travaillait chez Deloitte depuis 2011 possède une expertise en réorganisation des entreprises. Depuis 2018, il était directeur principal au bureau de la multinationale à Rouyn-Noranda.Originaire de la région du Témiscamingue, Me Vallières est détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en droit de l’Université de Montréal.Il s’implique dans les activités de la Chambre de commerce de Rouyn-Noranda ainsi que dans plusieurs événements au bénéfice d’organismes sans but lucratif, notamment comme bénévole pour le festival Osisko en lumières et la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda.