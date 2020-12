BCF

L'associé Jean-Pierre Dépelteau célèbre 50 ans de Barreau. Photo : LinkedIn

Robic

L’associée Sharon G. Drucker. Photo : Site web de RSS

Ça y est, « ça commence à ressembler à Noël »? Vos cadeaux sont emballés? Vos soirées Zoom sont planifiées? Voici ce qui a animé les bureaux, au cours des derniers jours, avant les vacances...Les associés du bureau de Québec ont participé au projet #AvancerEnsemble , mis sur pied par la députée caquiste de la circonscription de Jean-Talon,, en soutenant financièrement deux organismes locaux qui viennent en aide particulièrement aux femmes : L’Association des femmes diplômées des universités du Québec et La Maison l’Éclaircie.Le cabinet a tenu à souligner le 50e anniversaire d’admission au Barreau de son associé« Nous sommes extrêmement fiers de compter un juriste de la trempe de Jean-Pierre parmi nous. L’excellence de sa pratique, sa contribution active à la profession et à la communauté juridique depuis 50 ans, ainsi que sa grande générosité à former la relève témoignent de son parcours exemplaire », a déclaré, associé directeur du bureau de Montréal.Le cabinet s’est dit fier d’avoir accompagné la société montréalaise de technologie financière Expertus, dont IBM vient de faire l’acquisition.L’avocate, leader du secteur Protection des données, Vie privée et Cybersécurité, vient d’être nommée coprésidente du chapitre du KnowledgeNet de l'International Association of Privacy Professionals (IAPP). Elle a aussi été nommée membre du Canadian Advisory Board.Le cabinet, qui est membre de l’International Lawyers Network, a collaboré à deux manuels de portée internationale : Establishing a Business Entity: An International Guide et Buying and Selling Real Estate: An International Guide . L’associéeet le groupe de droit immobilier ont participé à l’écriture de chapitres de ces manuels.