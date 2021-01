Me Alexandre Farag. Photo : Site web de Gowling

Me Ilias Hmimas. Photo : Site web de Gowling

Gowling a annoncé l’embauche de deux de ses stagiaires du Barreau au bureau de Montréal du cabinet.Dès le 6 janvier, Mesetseront officiellement avocats de Gowling, respectivement au sein du groupe Litige commercial et du groupe Réorganisation et insolvabilité.« Nous sommes fiers d’accueillir ces talentueux professionnels dans notre équipe et d’investir dans le développement professionnel de la relève, a déclaré Me, associé-directeur du bureau Montréal. Alexandre et Ilias seront des atouts précieux pour notre groupe Litige. Ils contribueront, par leur travail remarquable, à la réussite de nos clients. »En voici davantage au sujet des deux heureux nouveaux assermentés.L’ancien de l’Université de Montréal est un passionné du monde : il a également étudié le droit chinois à l’Université des sciences politiques et du droit à Pékin, en Chine, et complété une majeure en relations internationales à l’UdeM.Ce n’est pas tout : il a été délégué à la 26e édition de la Harvard World Model United Nations en 2017, qui se tenait à Montréal cette année-là dans le cadre du 375e.Me Farang a en outre été le vice-président, placements et évènements pour PBSC, la société derrière Bixi, à l’Université de Montréal pendant ses études.Me Hmimas n’est pas nouveau chez Gowling : il y travaille depuis 2018 à titre d’étudiant. C’est maintenant à titre d’avocat qu’il retournera au cabinet après les Fêtes.L'étudiant émérite a obtenu un baccalauréat en droit civil avec distinction de l’Université d’Ottawa, ainsi qu’un juris doctor en common law de l’Université de Montréal. Il est toujours officier au sein des Forces armées canadiennes, et ce, depuis 2015.« Ayant un intérêt marqué pour le litige, plus particulièrement le litige bancaire et commercial, la faillite et l’insolvabilité, Ilias se réjouit à l’idée de travailler avec l’équipe de litige du cabinet », souligne Gowling.