Me Gloriane Blais s’en est pris aux policiers qui lui remettaient un constat d’infraction. Photos : Facebook

Lors d’une manifestation antivaccin à Montréal le 20 décembre dernier, l’avocate et ancienne candidate à la chefferie du Parti québécois Mes’en est pris aux policiers qui lui remettaient un constat d’infraction parce qu’elle ne portait pas de couvre-visage.« Ça vous fait plaisir de suivre les autres, hein? » a lancé Me Gloriane Blais aux policiers tout en les filmant et en leur demandant à chacun leur numéro de matricule, et en pestant au passage contre la « dictature ».L’avocate chez Blais Droit-Litige-Médiation à Lac-Mégantic a publié la vidéo de 10 minutes sur sa page Facebook.Source : Facebook/Gloriane Blais.Face à l’attitude passive-agressive du Barreau 1999, les policiers ont conservé leur calme et mentionné qu’ils ne faisaient que leur travail.« “C’est notre travail”, ça ne fonctionne pas dans une démocratie constitutionnelle », maintient l’avocate, en traitant les policiers de « monde qui ont peur de s’assumer comme êtres humains libres ».Le syndic du Barreau du Québec a reçu bon nombre de plaintes suite à la vidéo et aurait conseillé à Me Blais de la retirer de sa page Facebook. Elle a refusé.« Le droit à la liberté d'expression est encore reconnu par la charte », lançait d’ailleurs Me Blais dans sa vidéo.Le Barreau du Québec a indiqué par courriel au Journal de Montréal « ne pas pouvoir commenter la situation particulière d'un membre ou les opinions qu'il émet, ni divulguer l'existence ou non d'une enquête du syndic à son sujet ».Jointe par Droit-inc, Me Gloriane Blais n’a pas répondu à la demande d’entrevue.L’avocate représente plusieurs victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic dans le dossier d'indemnisation.