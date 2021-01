Me Richard D’Amour. Photo : Site web de FODAGO

Depuis cet automne, pas moins de neuf nouvelles têtes se sont ajoutées chez FODAGO. Avocats, notaires, parajuriste… Le cabinet longueuillois n’a pas lésiné sur les embauches , quelques mois après avoir tout arrêté, en mars dernier.« L’immobilier va très bien, en ce moment », note Me, associé fondateur du cabinet (anciennement De Chantal, D’Amour, Fortier).Cela explique donc les nombreux notaires qui ont été recrutés, dernièrement.« On sent une reprise du transactionnel, depuis le début de l’automne, ajoute Me D’Amour. La Montérégie va bien, et ça se réflète sur le volume de transactions. »Le cabinet est d’ailleurs toujours à la recherche d’un(e) avocat(e) en droit des affaires.Me D’Amour ne cache pas qu’avec toutes ses embauches, il souhaite assurer la pérennité du cabinet.« J’ai un vieux rêve, depuis que j’ai fondé le bureau en 1996 : je veux qu’il me survive. Donc il faut que nous ayons des gens intéressants qui prennent la relève! »Disons que la situation n’est pas tout à fait la même que lorsque la COVID s’est pointée le bout du nez au Québec, en mars dernier… Le cabinet avait alors arrêté toutes ses opérations. Et, petit à petit, « on a rappelé nos gens », explique Me D’Amour.« Il faut dire aussi que la COVID a appelé les gens à réfléchir, ajoute l’associé. Il y a eu plus de gens avec beaucoup de potentiel qui se sont retrouvés sur le marché. »Mais pourquoi ces candidats ont-ils choisi FODAGO? Bonne question, répond Me D’Amour.« On essaie d’être un milieu où, oui, on travaille fort, mais on accorde une place importante à la conciliation travail-famille », affirme-t-il.D’ailleurs, tous les employés du cabinet longueuillois peuvent évidemment faire du télétravail, mais la majorité d’entre eux viennent tout de même au bureau, deux ou trois jours par semaine (tout en respectant les normes de la santé publique, bien sûr).« Ils veulent profiter de l’ambiance du bureau. »Les derniers juristes à s’être joints à FODAGO sont Me, avocat en droit de la famille, et Me, notaire. Le cabinet en a fait l'annonce la semaine dernière. En voici un peu plus à leur sujet.Il s’agit d’une grosse prise pour FODAGO. Me François Terroux, qui pratique essentiellement en droit de la famille et en propriété intellectuelle, a une grande expertise en matière d’enlèvement et de déplacement d’enfant à l’international.Barreau 1975, Me Terroux a pratiqué durant plusieurs années chez Dunton Rainville. Sur le site web de son nouvel employeur, il explique avoir choisi FODAGO parce qu’il recherchait « un endroit dynamique ».Me Terroux a été président de la section québécoise de l’Association du Barreau Canadien en matière de droit de la famille.Il a produit en collaboration avec le Barreau du Québec deux documentaires sur les dommages que peuvent causer aux enfants les procédures entreprises au sujet de leur garde. Il a aussi donné de nombreuses formations pour le Barreau en matière de droit familial.De l’aveu même de Me Richard D’Amour, le droit familial n’a jamais été « le premier créneau » de FODAGO. Me Terroux amène donc « une expertise intéressante ».Notaire depuis 2015, Me Di Paolo a commencé sa carrière chez PME Inter notaires, une étude de Gatineau. Elle a ensuite travaillé à son compte pendant un an, avant de se joindre à FODAGO, où elle travaille principalement en droit immobilier.Elle possède également une expertise en Prévention et règlement des différends (PRD).Elle affirme avoir joint le cabinet notamment pour l’équipe de juristes, ainsi que pour « l’esprit d’avancement de la profession et une vision pour le futur qu’assurera la pérennité de l’étude et l’avancement des professionnels faisant partie de l’équipe ».Me Di Paolo a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Auparavant, elle a étudié la psychologie à l’Université Concordia.