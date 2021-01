Me Deirdra Corber. Photos : Site web de De Grandpré Chait

Me Yaëlle Lyman. Photos : Site web de De Grandpré Chait

De Grandpré Chait a annoncé mercredi l’embauche de deux de ses stagiaires à titre d’avocates à son bureau de Montréal. Assermentées le 27 décembre dernier, Mesetrejoignent respectivement les équipes en droit immobilier et en droit municipal.« Avec leur soif d’apprendre et leur détermination, elles seront des atouts indéniables chez De Grandpré Chait », se réjouit le cabinet.Voici ce que l’on sait au sujet des deux heureuses nouvelles avocates!Me Corber travaille au sein de De Grandpré Chait depuis qu’elle est étudiante. Le Barreau 2020 y a fait son entrée en mai 2019 et poursuit son aventure au sein du cabinet dans l’équipe de droit immobilier.La nouvelle avocate avait précédemment effectué un stage chez Mergui Avocats à l’été 2018. Elle nous vient de l’Université de Montréal, mais a aussi fait un bac en sciences politiques de l’Université McGill, où elle a d’ailleurs été bénévole à la Legal Information Clinic.« Deirdra Corber participe à toutes les étapes d’une transaction immobilière d’envergure du financement à la vente, en passant par la location commerciale et le développement immobilier. Elle a d’ailleurs été appelée à s’impliquer dans certaines des plus importantes transactions immobilières de la province », détaille son cabinet.La nouvelle avocate en droit municipal collaborera « avec les autres membres de l’équipe dans le cadre de dossiers complexes en matière d’expropriation, d’urbanisme, de fiscalité municipale et de réglementation municipale », explique De Grandpré Chait.Me Lyman a été éducatrice au CPE Le petit monde du Collège Ahuntsic et secrétaire-réceptionniste chez Kinatex Sports Physio avant de se diriger vers ses études en droit à l’Université de Montréal.Elle a aussi étudié en droit international et études juridiques internationales à la China University of Political Science and Law, et à l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence en France.Impliquée dans sa communauté, l’avocate est bénévole de voeu pour l’organisme Fais-Un-Voeu Québec depuis près de quatre ans. Elle a aussi été vice-présidente des communications du Comité droit de la famille de l’Université de Montréal.