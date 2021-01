Les professeurs Nandini Ramanujam et Frédéric Mégret. Photos : Site web de l’Université McGill

La professeure Louise Langevin. Photo : Site web de l’Université Laval

La professeure Eva Ottawa s’est entourée de plusieurs collaborateurs pour proposer une incursion virtuelle dans l’univers des Atikamekw Nehirowisiwok. Photos : Site web de l’Université d’Ottawa

Nouveau programme d’études, journée carrière, webinaires… Voici ce qui se trame ces temps-ci dans les facs de droit.Un nouveau programme verra le jour à l’automne 2021 : un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en réglementation canadienne et réglementation québécoise de l’immigration – le seul en français au pays.Les personnes diplômées du nouveau programme d’études pourront se présenter à l’examen de certification menant à la profession de consultant en immigration du Canada.Les cours de ce programme de 30 crédits relèveront de la Faculté de droit, mais la gestion du programme sera assurée par la Faculté d’éducation permanente (FEP). L’ensemble des cours se dérouleront à distance et pourront être suivis à temps partiel.Le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada avait lancé un appel d’offres en 2018 auprès des universités canadiennes pour mettre sur pied une formation, qui était jusque-là donnée par le collégial.La Journée carrière en droit , qui réunit cabinets, ministères, entreprises privées et organismes recruteurs, se tiendra le 25 janvier. Cette journée virtuelle, organisée par l’Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université Laval et le Service de placement de l’UL, est l'occasion d'en apprendre plus sur les possibilités de stages et d'emploi offertes par les employeurs et d'échanger avec eux.La professeure, chercheure à la Fondation du Barreau du Québec, animera une web-conférence le 26 janvier prochain sur le droit à l’autonomie procréative des femmes.Les professeursetdeviendront le 1er février codirecteurs du Centre sur les droits de la personne et du pluralisme juridique ( CDPPJ ). Leur mandat prendra fin en juin 2024. La professeure Ramanujam est directrice intérimaire du CDPPJ depuis l’été dernier.Les 7 et 8 janvier derniers, les étudiants en première année de droit civil et de common law ont été initiés au droit autochtone. Cette formation obligatoire intensive de deux jours s’inscrit dans l’engagement de la Faculté de droit envers la réconciliation avec les Premiers peuples. La professeures’est entourée de plusieurs collaborateurs pour proposer une incursion virtuelle dans l’univers des Atikamekw Nehirowisiwok.Le 1er février prochain, cinq avocats du cabinet Cain Lamarre échangeront avec les étudiants sur la pratique du droit au Québec :et. Les étudiants intéressés à participer peuvent envoyer leur inscription à kathy.kupracz à cainlamarre.ca