Les avocats André Morrissette, Guy Rouleau, Jean-François Noël, Alexie Amyotte, Jean-Pierre Katcho, Martin Sills et Anne-Frédérique Bourret. Photos : Site web de BCF

Cain Lamarre

Catherine Biron, avocate associée et Geneviève Plante, avocate et conseillère en ressources humaines agréée. Photos : Site web de Langlois

Transaction importante, webinaires, victoire en cour, récompense… Voici ce qui anime vos cabinets favoris, ces temps-ci.Les avocatsetont représenté l’entreprise Groupe Emballage Spécialisé, qui a récemment été vendue à Altamont Capital Partners, une société d'investissement privée de la région de San Francisco.Groupe Emballage Spécialisé est un fournisseur de produits d'emballage de protection intégré verticalement qui opère sous deux divisions et détient 14 installations réparties aux États-Unis, au Canada et au Mexique.L’avocat fiscalistedonnera un webinaire le 10 février prochain sur les répercussions fiscales pour les fiducies dont le bénéficiaire ou fiduciaire quitte le Canada. Il s’agit d’une collaboration avec l’Association de planification fiscale et financière.L’avocat, oeuvrant au bureau de Val-D’Or, a obtenu une victoire en Cour supérieure, dans un litige qui opposait un entrepreneur en construction à l’Autorité des marchés publics. Le tribunal a conclu que l’inscription de l’entrepreneur, qui était représenté par Me Tourangeau, sur le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics était déraisonnable.L’avocat-conseil, qui est également professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, représente la section canadienne de la Commission internationale des juristes, une intervenante dans le cadre du pourvoi de l’humoristeen Cour suprême, qui a été condamné à verser 35 000$ àpour avoir fait des blagues jugées discriminatoires à son endroit.Me Beaulac proposera une « pondération de la liberté d’expression », lorsque des propos « vexatoires et discriminatoires visent un individu en particulier ». Les plaidoiries se tiendront le 15 février., avocate associée et, avocate et conseillère en ressources humaines agréée, ont donné le 3 février une formation en ligne en droit du travail, sur les grands enjeux et les balises légales de la gestion de l'absentéisme.Le cabinet commandite le Pentathlon des neiges , qui se tiendra en mode virtuel, du 13 au 28 février. Les profits seront remis au programme « À l’école, moi, j’bouge », qui offre notamment des activités parascolaires aux élèves d’écoles en milieux défavorisés.En réaction à l’initiative de la microbrasserie Siboire et du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS),, avocat et associé au bureau de Sherbrooke de TCJ, a invité l’ensemble des employés du cabinet à mettre de côté leur ordinateur et leur téléphone cellulaire sur l’heure du midi, du lundi au vendredi, afin de prendre un moment pour eux.L’ancien juge de la Cour suprême, devenu avocat-conseil chez Woods, a été nommé membre honoraire de l’Institut d’insolvabilité du Canada, en raison de sa contribution à la profession.