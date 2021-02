Me Janie Tremblay. Photo : Dunton Rainville

Mese joint au bureau de Joliette en tant qu’avocate-conseil.« Je suis extrêmement heureuse de poursuivre ma pratique à Joliette au sein du cabinet Dunton Rainville », précise Me Tremblay dans un communiqué de presse.« Je me réjouis de l’arrivée de Me Janie Tremblay au sein de la grande famille de Dunton Rainville. Son expertise variée, ses compétences de haut niveau et sa détermination contribueront de manière significative à optimiser notre offre de services au bénéfice de nos clients », souligne Me, président du Conseil de direction.Me Janie Tremblay exerce principalement en droit de la famille et en droit matrimonial depuis plus de 20 ans. Ses principaux champs de pratique sont le divorce, la séparation, la garde d’enfant, les pensions alimentaires de même que la représentation d’enfants tant en Cour supérieure qu’en Chambre de la jeunesse.L’avocate détient un bac en droit obtenu à l’Université de Montréal. Elle a ensuite bâti toute sa carrière au sein du cabinet Joly Tremblay.Me Tremblay est également très impliquée dans sa communauté depuis plusieurs années, notamment à la Chambre de commerce du Grand Joliette dont elle a assuré la présidence en 2009-2010 et elle agit à titre de conseillère municipale à la Ville de Saint-Charles-Borromée depuis 2013.