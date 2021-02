Me Louise Rivard. Photo : Site web du RGCQ

Le Conseil des ministres a reconduit le mandat de deux avocates à des postes de la fonction publique québécoise.Meredevient ainsi membre du Comité de déontologie policière, et Mede la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.Me Rivard est déjà membre du Comité de déontologie policière depuis 2004. La diplômée de l’Université de Montréal était auparavant à l’emploi de la Ville de Montréal en tant qu’avocate (1980-1990) puis de chef de module du service juridique de la Communauté urbaine de Montréal (1990-2001).Avant d’être nommée au Comité de déontologie policière, Me Rivard était avocate au contentieux de la Ville de Montréal.Elle aussi diplômée de l’Université de Montréal, Me Brisson a commencé sa pratique dans les Services juridiques communautaires de Pointe-St-Charles et Petite Bourgogne inc. (1978-1987), dont elle a d’ailleurs été la directrice entre 1981 et 1983.Ensuite, direction la pratique privée jusqu’en 2016, année où elle a été nommée régisseuse à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Me Rivard était jusqu’alors associée chez Beauchemin Brisson Avocats.