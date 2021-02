Me Aude Godfroy et Trevor Rowles. Photos : LinkedIn.

Mesetrejoignent le bureau montréalais du cabinet Stikeman Elliott, dans le département de droit des affaires.Me Godfroy pratiquera en droit bancaire et immobilier en tant qu’avocate-conseil. Elle se spécialise sur les questions de financements par emprunt.Ces dernières 15 années, elle a agi à titre de conseillère juridique pour des débiteurs, des institutions financières, des investisseurs ou encore des créanciers.L’avocate a également pris part à divers projets de services juridiques bénévoles, dont certains, en collaboration avec Senior Lawyers Project et Woman Deliver.Me Godfroy quitte finalement Blakes, Cassels & Graydon, un cabinet dans lequel elle a évolué durant plus de 12 ans. Elle y était d’ailleurs devenue associée. Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé pour Fraser Milner Casgrain et Hogan Lovells, à Paris.L’avocate est diplômée de l’Université de Bordeaux (France) d’où elle détient un DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées qui n’existe plus depuis 2015), l’équivalent d’une maîtrise en droit des affaires.Elle détient aussi un diplôme obtenu à la New York Universityé School of Law.Elle est membre du Barreau de Paris depuis 2001 et du Québec depuis 2007.Me Trevor Rowles quant à lui travaille en étroite collaboration avec les membres des deux équipes : le groupe Fusions et acquisitions et de l’autre côté, il participe à des initiatives intégrées portant sur l'évolution des marchés, la formation juridique permanente, le développement des affaires et le service à la clientèle.Comme sa collègue, il a quitté le cabinet Blakes, Cassels & Graydon dans lequel il travaillait depuis un peu plus de 7 ans. Il y a également été associé, mais a plutôt exercé au bureau de Calgary.C’est donc un retour aux sources pour lui puisqu’il a débuté sa carrière à Montréal, chez Davies.Me Rowles détient un diplôme en droit et en philosophie de l’Université McGill. Il a été admis au Barreau de l’Alberta en 2014 et à celui du Québec en 2009.