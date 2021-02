Mes François Nantel, Anne-Christine Boudreault, David Lecours, Martine Tremblay et Raphaël Tremblay. Photos : Site web de Cain Lamarre

Mes Charles Brassard, Yves D. Bélanger, Charles Guay, Yannick Richard et Laurie Noreau. Photos : Site web de Cain Lamarre et LinkedIn

Le cabinet Cain Lamarre nomme dix nouveaux associés, répartis dans presque tous ses bureaux de la province.Il s’agit de Mesetà Montréal, Me David Lecours à Rouyn-Noranda, Meà Alma, Mesetà Saguenay, Meà Drummondville, Meà Sherbrooke, Meà Québec et Lac-Mégantic et Meà Québec et Saint-Raymond.Spécialisé en litige commercial et immobilier, Me François Nantel exerce chez Cain Lamarre depuis 2014. Il a travaillé sur plusieurs dossiers d’envergure en litige civil et a développé une vaste expertise en immobilier. Le Barreau 2011 représente entre autres plusieurs intervenants du droit de la copropriété, un domaine en pleine expansion.Me Anne-Christine Boudreault concentre sa pratique sur le droit des affaires et la fiscalité. Elle a acquis une grande expérience dans le domaine de la fiscalité canadienne et des transactions internationales et transfrontalières lorsqu’elle travaillait pour un cabinet comptable d’envergure avant de se joindre à Cain Lamarre, en 2014. La Barreau 2010 est membre de la Fondation canadienne de fiscalité et coprésidente de son Comité des jeunes fiscalistes.Plaideur et conseiller stratégique pour des PME, des institutions publiques et des grandes entreprises, Me David Lecours se spécialise en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’en droit de la santé. Il a joint les rangs de Cain Lamarre en 2014, année où il obtient sa licence du Barreau, et a reçu le prix Jeune Barreau de l’ordre deux ans plus tard. Me Lecours a également été finaliste du concours Lexpert Rising Stars : Leading Lawyers under 40.Me Martine Tremblay concentre sa pratique en droit municipal, son expertise s’étendant de l'urbanisme aux appels d’offres, en passant par les expropriations et l’accès à l’information. Elle donne d’ailleurs fréquemment des formations et des conférences sur le sujet à différents acteurs du milieu. La Barreau 2004 a également développé une solide expérience en matière d’immigration d’affaires.Spécialiste du droit du travail et de l’emploi, Me Raphaël Tremblay représente ses clients, issus du privé comme du public, devant les instances judiciaires et administratives. Il agit également en tant que conseiller en relations de travail et à titre de représentant patronal lors de négociations de conventions collectives. Il travaille chez Cain Lamarre depuis le début de sa carrière, en 2010.Fort d’une maîtrise en droit de l’entreprise de l’Université Laval, Me Charles Brassard fait partie de l’équipe droit des affaires commerciales et corporatives de Cain Lamarre depuis 2011. Il oriente sa pratique vers le conseil auprès d’une clientèle corporative ainsi que vers le droit bancaire. Le Barreau 2008 s’intéresse particulièrement aux fusions, acquisitions et ventes d’entreprises.Responsabilité civile, sûretés, immobilier, droit familial… Les domaines d’expertise de Me Yves D. Bélanger sont nombreux. Le Barreau 2003 représente ses clients devant les différents tribunaux et est souvent appelé lors de recours urgents comme les saisies avant jugement et les injonctions.Me Charles Guay exerce dans les domaines du droit des assurances, de la responsabilité civile et professionnelle, du droit commercial et de la construction. Le Barreau 2015 se spécialise en matière de fraude et de réclamations complexes pour des assureurs ainsi qu’en responsabilité civile et professionnelle. Formateur à la Chambre de l’assurance de dommages, il est aussi chargé de cours à l’École du Barreau et de l’Université de Sherbrooke.Me Yannick Richard exerce exclusivement en droit commercial, dans des dossiers liés au droit du travail, au droit corporatif ou au droit de la construction. Il représente des clients présents partout dans la province, que ce soit des entreprises, des municipalités ou des institutions financières. Ses talents de plaideur ont été reconnus par le Service de la formation permanente du Barreau, qui lui a remis l’attestation du programme de perfectionnement de plaidoirie en 2009.Exerçant principalement en droit des affaires et en droit corporatif, Me Laurie Noreau a aussi développé une expertise en droit immobilier et en droit bancaire en travaillant dans un important bureau de notaires. La Barreau 2009 accompagne maintenant ses clients dans le démarrage d’entreprise, lors des transactions d’achat ou de vente ainsi que dans des expansions ou réorganisations corporatives.