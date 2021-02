L’évaluation finale de reprise de la session d’automne 2020 se tiendra à distance. Photo : Shutterstock

Le premier jour de l’évaluation finale de reprise se tiendra le 8 mars et le deuxième jour le 10 mars, à compter de 9h. Chaque séance aura une durée de 4 h 30.Pour se familiariser avec les outils, l’École du Barreau annonce qu’une simulation des jours 1 et 2 de l’évaluation sera disponible aux étudiants inscrits. Certains aspects techniques demandent en effet à être maîtrisés, notamment comment déposer les documents sur la plateforme.Pour chacune des séances, les élèves disposeront de 30 minutes supplémentaires. Ce temps leur est alloué pour qu’ils puissent signer électroniquement les documents, télécharger ou imprimer d’autres documents et déposer les feuillets ou le cahier de réponses.Aucune absence à l’une des deux journées ne sera autorisée : une absence à l’une des deux journées équivaudra à une absence à la totalité de l’évaluation.La première partie de l’évaluation finale de reprise (donc celle du 8 mars) comportera trois dossiers qui réuniront exclusivement des questions à choix multiples en responsabilité civile, en droit de la famille et en droit pénal.Quant à la deuxième partie de l’évaluation (donc celle du 10 mars), elle comportera deux dossiers avec des questions à développement. Ces questions viseront à mesurer l’une ou l’autre des compétences suivantes : établir un diagnostic et choisir, élaborer et appliquer une solution en droit civil, plus particulièrement le livre 5 « Des Obligations » du Code civil du Québec et en droit des affaires. D’autre part, les compétences des élèves à communiquer efficacement en appliquant les techniques de rédaction d’un acte de procédure en Obligations.Le Code civil du Québec, le Code de procédure ou encore le Code criminel seront autorisés.La sortie des résultats est prévue pour le 26 mars.