Jean-François De Rico. Photo : LinkedIn

Après plus de 13 ans en tant qu’associé chez Langlois,a accepté un poste en tant qu’associé services-conseils chez KPMG.Lui qui a toujours eu une pratique axée sur le droit commercial, les faillites et les technologies de l’information, le Barreau 2001 a maintenant un mandat axé sur la cybersécurité, les risques technologiques et la protection des renseignements personnels.Dans une publication LinkedIn, Langlois a souligné son départ en saluant sa contribution aux succès du cabinet.« Il est un professionnel de premier plan bénéficiant d’un niveau d’expertise très élevé et qui, pour une raison que tous ignorent, dispose de l’extraordinaire faculté de rendre les gens heureux et souriants », peut-on lire.