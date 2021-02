L'Honorable Pierre Journet. Photo : Site web d’Alepin Gauthier

Le juge, qui a siégé à la Cour supérieure de 1995 à 2019 ainsi qu’à la Cour d’appel en tant que juge Ad Hoc, se joint à l’équipe d’Alepin Gauthier à titre d’avocat-conseil, arbitre et médiateur.Il concentre sa pratique dans les matières d’expropriation et d’évaluation foncière, là où son expérience est la plus étendue, mais agit aussi en matière municipale, familiale, civile et commerciale.Le Barreau 1971 a tenu de nombreux rôles importants au cours de sa carrière d’avocat et de juge. Il a notamment été consultant auprès du Vérificateur général de la province de Québec ainsi que pour le ministère des Affaires municipales au sujet de refonte des lois fiscales municipales.L’Honorable Pierre Journet a représenté le Barreau du Québec en commission parlementaire lors des refontes fiscales municipales. Il a également été membre de l'Association des professionnels en droit immobilier, de l'Association canadienne de taxe foncière ainsi que du comité légal et consultatif de l'Association canadienne de taxe foncière.En 2019, il a été récipiendaire du Prix Linda Guillemette, remis par le Barreau de Laval à un avocat pour souligner son implication à titre de bénévole dans la société.