Les professeurs Miriam Cohen, Han-Ru Zhou et Harith Al Dabbagh. Photo : Site web de l’Université de Montréal

L’avocat-cinéaste Étienne Trépanier. Photo : Site web de l’Université d’Ottawa

Le professeur titulaire Mathieu Devinat. Photo : Site web de l’Université de Sherbrooke

Les enseignants de la faculté profitent de la pandémie pour écrire. Trois d’entre eux viennent de publier. La professeure Miriam Cohen a participé à l’ouvrage collectif The Politics of Reparations at the International Criminal Court, dans lequel elle aborde les tensions entre une justice réparatrice pour les victimes et la rhétorique politique, entre autres.Le professeura quant à lui traduit en anglais et mis à jour le colossal ouvrage Droit constitutionnel: notes et jurisprudence des professeurs François Chevrette et Herbert Marx, publié pour la première fois en 1982.Le professeura écrit pour deux textes collectifs traitant de droit musulman : La religion en droit de la famille et Collage sur le droit et le savoir en temps de pandémie.La Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires a été renouvelée pour une période de 5 ans, soit rétroactivement du 12 mai 2019 au 11 mai 2024. La professeurea été nommée à titre de titulaire pour cette même période. La Chaire a pour mission d’analyser les instruments juridiques nationaux et internationaux existants afin de protéger et de promouvoir la diversité agricole et alimentaire.La professeurea participé à la traduction en français et à la mise à jour de La constitution autochtone du Canada, ouvrage phare de John Borrows. Elle y a travaillé en collaboration avecde l’Université du Québec à Montréal etde l’Université du Québec à Chicoutimi.La faculté a été brillamment représentée à la Coupe Guy-Guérin , raflant la totalité des sept prix.La Section de droit civil vient de mettre en ligne la plateforme Jurivision, élaborée en partenariat avec Justice Canada. Ce projet mené par l’avocat-cinéastea pour mission de créer du contenu audiovisuel bilingue et engageant pour démocratiser les connaissances en droit. On y trouve des capsules bilingues traitant autant du parcours de grands juristes que de sujets plus pointus et actuels, comme le droit en temps de pandémie.Le professeur titulaireco-signe avec, professeure à l’Université de Paris-Sorbonne, le livre La négociation vécue par les professionnels. Les auteurs y soumettent leur méthode d’action à plusieurs professionnels aguerris de la négociation.Une étudiante de troisième année du baccalauréat en droit,, se joint à la Cour itinérante du Québec dans le cadre d’une nouvelle activité clinique du Palais de justice universitaire. La cour itinérante est un organisme qui parcourt les différentes communautés autochtones du Nord du Québec afin d’offrir des services de justice.L’université offrira une nouvelle accréditation en médiation grâce à un partenariat avec l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.Le professeur titulairea dirigé avecet, professeurs à l’Université Laval, le livre Les écoles de pensée en droit, qui vient de paraître aux Éditions de la RDUS.