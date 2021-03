Me Catherine Claveau et de Me Antoine Aylwin. Photos : Archives

Au terme du vote qui se tiendra électroniquement du 4 au 14 mai, un bâtonnier et six administrateurs seront élus. Parmi les sièges à combler au Conseil d’administration, deux sont pour Montréal, deux pour Québec, un pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean et un pour Laurentides-Lanaudière.Les avocats intéressés ont jusqu’au 30 mars à 16h pour déposer leur candidature. Pour tous les postes, il est obligatoire d’être inscrit au Tableau de l’Ordre et il est interdit d’être membre du CA ou dirigeant d’une personne morale ou de toute autre regroupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres du Barreau ou des professionnels en général.Les candidats au bâtonnat doivent également avoir été membre du Conseil d’administration pendant au moins une année. De plus, ils ne peuvent avoir eu un lien d’emploi avec le Barreau au cours des trois années précédentes, être bâtonnier ou administrateur du conseil d’un barreau de section, être conseiller en loi ni avocat à la retraite.Pour l’instant, les seuls deux candidats inscrits le sont pour le poste de bâtonnier. Il s’agit de Meet de Me Antoine Aylwin Les élections prendront fin le 14 juillet, soit deux mois après le début du dépouillement et le dernier jour de vote.