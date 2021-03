Catherine Étienne Chouinard. Photo : LinkedIn

La famille Deveau compte une nouvelle stagiaire.Elle a accueillidans ses rangs, récemment.La jeune stagiaire, assure-t-on chez Deveau, a un intérêt particulier pour le droit des affaires, le droit du travail et le droit fiscal.Lors de sa formation à l’Université Laval, Mme Étienne Chouinard a participé à des activités parascolaires, comme la Clinique juridique et le Bureau d’information juridique. Elle était aussi engagée au sein de la vie de sa faculté à titre de coprésidente de plusieurs comités, dont le comité Droit et féminisme et la Clinique juridique itinérante.Madame Étienne Chouinard poursuit ses études aux cycles supérieurs en lutte contre la criminalité financière et souhaite éventuellement effectuer sa maîtrise en fiscalité.Catherine Étienne Chouinard étudie présentement au DESS en lutte contre la criminalité financière à l’Université de Sherbrooke.Dans ses temps libres, la bachelière en droit aime cuisiner et préparer des pâtisseries. Elle aime aussi les randonnées pédestres et le patinage.