L’honorable Jean-Yves Duclos et Me Pascal Paradis. Photos : Site web du Premier ministre du Canada et archives

L’organisme Avocats sans Frontières s’est vu octroyer une importante subvention par le gouvernement fédéral, a confirmé le ministreL’enveloppe de 42 millions de dollars sera attribuée à l’ONG ainsi qu’au Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD) et à l’organisme SOCODEVI.Elle permettra à Avocats sans Frontières de contribuer au projet Plurielles, dont le but est de favoriser les droits et l’accès des femmes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali à des soins de santé sexuels et reproductifs.« Le droit est un puissant outil de changement, dont nous comptons aider à doter les femmes et les adolescentes des pays visés par ce projet. Ensemble, et aux côtés de la société civile des pays où nous interviendrons, nous croyons pouvoir les accompagner vers leur autonomisation », a expliqué par voie de communiqué Me, le directeur général d’Avocats sans Frontières au Canada.« Nous voulons nous assurer qu’elles puissent connaître leurs droits et qu’elles puissent prendre la parole pour les défendre. Pour que non seulement, elles puissent aspirer à vivre dans des sociétés inclusives, justes et égalitaires, mais qu’elles contribuent à les construire », a-t-il ajouté.Le président du Conseil du trésor a précisé, en direct de sa page Facebook, que cette subvention sera répartie sur une période de sept ans.« La pandémie a changé beaucoup de choses, mais elle n’a pas changé l’important rôle que nous devons jouer à l’international. Notre pays a une longue et riche histoire de coopération. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer un soutien important à trois organisations de Québec qui font rayonner notre savoir-faire partout à travers le monde », a expliqué le ministre Duclos.Le projet Plurielles est mené conjointement par Avocats sans Frontières, le CCISD et le SOCODEVI. Il s’agit d’une première collaboration entre ces trois ONG.Outre la subvention du gouvernement fédéral, Avocats sans Frontières et les deux autres organismes recevront 4,2 millions de dollars et l’assistance technique de la Fondation One Drop.Cette aide supplémentaire devrait contribuer à améliorer les pratiques en matière d’eau, d'assainissement et d’hygiène en milieu de soins auprès de populations du Bénin, du Burkina Faso et du Mali.Le projet devrait bénéficier à environ deux millions de femmes et d’adolescentes. Il sera déployé dans les régions du Mono (Bénin), des Cascades (Burkina Faso) et de Kayes (Mali).