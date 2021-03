Mes Alexandra Kallos et Frédéric Savoie. Photos : Site web de Gascon

Le cabinet Gascon, spécialisé dans le domaine du droit des affaires, a annoncé, récemment, l’arrivée de deux avocats au sein de son équipe.Place à Meset, respectivement spécialisés en droit des assurances et en litige et droit des affaires.Droit-inc a parlé aux principaux intéressés.Diplômée de l’Université de Montréal, Me Alexandra Kallos a exercé le droit pendant près de sept ans chez Robinson Sheppard Shapiro, où elle s’est spécialisée dans le domaine des assurances.Elle a choisi de joindre Gascon pour contribuer au développement de ce filon.« J’ai vu qu’une autre avocate en droit des assurances,(NDLR :), avait commencé un nouveau département pour appuyer l’équipe de litige, déjà existante », indique-t-elle.Après réflexion, elle a décidé de faire le grand saut.« J’ai accepté de rencontrer l’équipe, et c’est à ce moment que le choix s’est fait. Il y a une belle complicité entre Mary,(NDLR :) et moi. »Me Kallos est maintenant prête à relever de nouveaux défis, et à contribuer à la croissance de Gascon. Fort de son expérience en droit des assurances, elle tient à appuyer sa collègue Mary, notamment dans la recherche de nouveaux clients.« Le département en droit des assurances est un nouvel élément pour Gascon. Je veux l’appuyer (NDLR : Mary) autant que possible, rendre les choses aussi facile, agréable et successful que possible. »Malgré de tels objectifs, elle demeure terre à terre. Me Kallos comprend bien que son succès dépend de sa capacité à soutenir sa clientèle. « Je vais continuer de trouver des solutions pour mes clients, je veux bien servir les assureurs, que ce soit à un niveau provincial, national ou pour nos clients internationaux. Ça demeure ma priorité, tous les jours », affirme-t-elle.Une source de motivation qui l’aide à se projeter dans l’avenir avec ambition.« Au niveau professionnel, je veux continuer d’acquérir de l’expérience, augmenter la complexité de mes dossiers, continuer d’améliorer la qualité de mes relations-clients et faire de ce nouveau département en assurances un complément aux autres départements de Gascon. »D’emblée, Me Savoie nous a partagé la fébrilité et l’excitation qui l’animent.« Je suis excité de commencer un nouveau chapitre de ma carrière », nous a-t-il confié, fièrement.Malgré les directives sanitaires, qui contraignent au télétravail, le Barreau 2012 estime que la transition se déroule à merveille. « Ça se déroule super bien. Je suis super content (...) même si ce n’est pas nécessairement facile de débuter à un nouveau poste. »Il a d’ailleurs établi de « bonnes bases de relation » avec ses collègues. Il peut compter, à cet égard, sur son expertise en litige et dans d’autres domaines comme le droit des affaires.Nouvellement en poste, Me Savoie est motivé, comme sa collègue, par le souci de servir sa clientèle. « Comme Alexandra, je veux satisfaire les clients, d’autant que nous avons ici une relation très étroite avec la clientèle. »Surtout que cela est indispensable pour un avocat, comme il le reconnaît.Cela rejoint aussi le souhait qu’il nous a confié, en fin d’entretien. « Dans cinq ans, j’aimerais avoir encore plus de relations et de contacts avec des clients et clients potentiels pour être une personne de référence à Montréal dans les domaines que je pratique. »« J’aimerais ajouter de nouvelles cordes à mon arc », conclut le Barreau 2012.Me Savoie a travaillé chez Faguy & Co entre 2019 et 2021 ainsi qu’auprès du cabinet Greenspoon Bellemare entre 2017 et 2019.