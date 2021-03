Le nouveau juge est Jean-François Poirier. Photo : LinkedIn

exercera sa nouvelle fonction de juge aux Chambres civile et criminelle et pénale à Roberval.Spécialisé en litige et en droit des assurances, le Barreau 2004 a passé toute sa carrière en pratique privée au sein du cabinet Cain Lamarre.Il venait d’ailleurs tout juste d’être nommé associé-directeur du bureau de Saguenay, à la fin de 2020. Dans une entrevue avec Droit-inc, qui n’a pas eu le temps d’être publiée avant ce nouveau revirement dans sa carrière, il avait déclaré être grandement attaché à l’équipe de Cain.« L’équipe ici est exceptionnelle. C’est plaisant de travailler fort avec eux, de sentir qu’on rame tous dans la même direction même lorsqu’on rencontre des embûches », soulignait-il, ajoutant que sa prédécesseurel’avait particulièrement bien épaulé au cours de sa transition.Déjà, il affirmait ne pas craindre les nouveaux défis et les emplois du temps chargés. « J’ai toujours été d’avis que, plus on en a à faire, plus on est performant », disait-il. Le jeune papa sera fort probablement bien servi par ses nouvelles fonctions sur ce plan.Bien connu de ses pairs dans la région, il a été élu bâtonnier du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2019. Il s’est également engagé auprès des prochaines générations en enseignant à l’Université du Québec à Chicoutimi ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke.